Paulo Autuori: "No sufrimos el partido contra Pereira, hay que felicitar a mis jugadores"

Este miércoles, Atlético Nacional dio el primer paso en camino a conseguir un nuevo título en el fútbol colombiano. Con un solitario gol de Andrés Román, los antioqueños derrotaron 1-0 al Pereira, en el Hernán Ramírez Villegas. En su segunda etapa como entrenador del cuadro verde, Paulo Autuori consiguió su segunda victoria en el banquillo.

Desde el comienzo, Nacional comenzó con una idea diferente a la que venía mostrando. El entrenador brasileño optó por poner una línea de tres en la defensa y con dos delanteros en la parte de adelante. Este cambio le funcionó, pues tanto Román como Danovis Banguero, los dos carrileros, se destacaron en el encuentro.

“Nacional no ha perdido la intensidad de juego. Todos los días hablamos sobre la intensidad y el nivel técnico. Nosotros estamos trabajando con dos esquemas tácticos. Estamos haciendo muy pocos ajustes y eso se mira también con el rival”, fueron las palabras iniciales del timonel verdolaga, sobre la sorpresiva novedad que mostró.

A pesar de que en gran parte del juego Nacional mostró superioridad con la pelota y se vio superior a su rival, no tuvieron muchas oportunidades de gol. Al respecto, habló Autuori: “Hay que felicitar a los jugadores, fue un partido de un nivel táctico y estratégico muy bueno, yo creo que Pereira hoy por hoy es uno de los más competitivos y como se mete en el partido es muy complicado. Salgo muy satisfecho con el nivel de juego y queremos progresar".

"Quedo muy feliz por la intensidad del equipo. Esto es un proceso como lo digo siempre, es un primer paso”, recalcó el brasileño, quien en la Liga no ha tenido el mejor arranque y ha recibido críticas por parte de la afición de Nacional.

A pesar de que Juan Felipe Aguirre se fue expulsado, el brasileño no le vio gran problema a esto: "No sufrimos nada en este partido, deberíamos haber agobiado más a Pereira en el último tercio de la cancha. Un partido decisivo y el equipo no sufrió en el arco".

A propósito de la hinchada, en Pereira, acompañaron al equipo verde y esto lo supo reconocer el entrenador: “No es sorpresa lo de nuestra hinchada. La tribuna se vio muy bien con todos los hinchas”.

¿Cuál será el siguiente partido de Atlético Nacional?

El conjunto verdolaga volverá a la acción este domingo 12 de febrero, cuando reciba en el Atanasio Girardot al Deportivo Cali, este encuentro será a las 5:45 de la tarde. Mientras que, el juego de vuelta de la Superliga 2022 será el próximo miércoles, a las 8 de la noche.