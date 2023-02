Paulo Autuori, técnico de Atlético Nacional, previo a la Superliga: "Nos falta ser más competitivos"

Recién está arrancando el 2023 y el fútbol colombiano ya calienta motores para entregar su primer título del año. Y es que este miércoles 8 de febrero, Deportivo Pereira recibirá a Atlético Nacional, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, por la ida de la Superliga. Justamente sobre ello y otros temas del cuadro 'verdolaga', los cuales no han caído muy bien en un sector de la hinchada, habló el entrenador Paulo Autuori, en rueda de prensa.

¿Atlético Nacional es quien tiene la obligación de ganar la Superliga?

"Esperamos que se pueda tener un juego que ratifique la calidad del fútbol colombiano. Ojalá que, de la mano de los dos actores de este deporte, que son los jugadores e hinchas, se tenga un buen partido. Ahora, creo que el favorito tiene dos cosas, que es tradición y el momento o contexto. Así que, basado en eso, nos genera mayor obligación el hecho de estar en una institución ganadora. Sin embargo, no hay un equipo que sea más que otro. Asimismo, en el fútbol también puede haber sorpresas, pero tenemos que ser efectivos".

¿Qué balance hace de estos partidos que ya jugó?

"No me gusta hablar de números porque son muy fríos; en el análisis se debe hacer algo más profundo. Hemos hecho un buen partido contra Once Caldas, con cosas que debemos seguir haciendo, pero también progresar en otros aspectos, a los que se llegan, tras un proceso. Hay que saber que será un partido que hasta ahora disputará sus 90 minutos y luego vendrá la vuelta. Enfrentaremos a un equipo competitivo, sacando el título de campeón, pero que también está iniciando un proceso con varios cambios. Seguro habrá un buen partido. Queremos ser un equipo competitivo porque aún no lo somos".

Paulo Autuori, entrenador de Atlético Nacional. Foto: Instagram de Nacional

La hinchada de Nacional pide títulos, ¿Lo logararán en la Superliga?

"¿Creen que seis meses es un tiempo largo en el fútbol? No acepto hablar en el fútbol de drama porque es un deporte y se olvida de eso. Hay que comportarnos bien en los buenos y malos momentos. Si uno mira, por ejemplo, ganar una Copa Libertadores no es fácil, como le pasa a equipos de tradición y con buen poder económico. Creo que no hay un jugador o entrenador que no salga a la cancha a no querer ganar. Lo más importante es la lectura del contexto, así que vamos a dar lo mejor, trabajar y enriquecer la historia de esta institución, haciéndolo con dignidad".

¿De esta Superliga dependerá su futuro en Atlético Nacional?

"Mi futuro depende de mí, yo lo controlo y no la gente. Me parece muy corta esta pregunta, sin ningún tipo de análisis. Mi futuro ya está garantizado, en cuanto a lo personal y eso es lo más importante. Vamos a analizar el fútbol con mucha más profundidad. Tengan cuidado con las preguntas, ya que eso me lo tiene que hacer un directivo y no ustedes".

¿Le faltan jugadores de la mitad de la cancha para arriba?

"A mí no me falta nada. Para mí, tenemos los mejores jugadores que podría tener, ya que los valoro mucho y confío en lo que tenemos. Solo queremos solidificar la idea y tener a los jugadores en forma deportiva, es decir técnica, física y, algo muy importante, mental. Creo que es muy temprano decir que cada uno de ellos está en óptimas condiciones. Ellos son los obreros del fútbol. La pasión del fútbol es gracias a los jugadores e hinchas, quienes son los protagonistas y nunca los entrenadores. Estoy contento con todo lo que Nacional ofrece y tengo orgullo de cada uno".