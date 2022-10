Paulo Autuori, tras la eliminación de Nacional: "Tenemos que construir un equipo competitivo"

Este domingo, Atlético Nacional sufrió una dolorosa eliminación en la Liga II-2022. Los dirigidos por Paulo Autuori empataron 1-1 con La Equidad en el Atanasio Girardot, que no pudo celebrar el 'Día del Hincha Verdolaga'. Jefferson Duque desperdició un penal en el último minuto, que les hubiera dado un tiquete a los cuadrangulares finales.

El entrenador brasileño, que llegó para reemplazar a Pedro Sarmiento, no pudo conseguir los tres puntos para llevar a su equipo a la siguiente fase. "Tenemos que armar un equipo competitivo", aclaró Autuori.

"Yo tengo una mirada muy sencilla y clara. Yo creo que un favorito no se mide solamente por el poder de su camiseta. Hay dos situaciones importantes: el momento en el que estas y la tradición del equipo. Uno puede ser favorito por la tradición pero en el momento, cómo esta, no es el mejor. Hay una cosa clara en como es distinto ser y estar. Si nosotros damos una mirada para seis meses y no todo el año, porque el tema en Colombia es muy claro, la competencia se divide en dos: primer semestre y segundo semestre", indicó de arranque el brasileño.

"Herrera y Sarmiento lograron un objetivo, que todos los clubes en Sudamérica intentan: estar en la fase grupos de la Copa Libertadores del año siguiente. Un año son doce meses, uno no tiene que pensar en lo que ha pasado en la final, hay que hacer un balance y eso es trabajo de nosotros. Tenemos que construir un equipo competitivo y hay entra el papel de la fortaleza mental", agregó el extimonel de Atlético Paranaense.

¿Qué más dijo Paulo Autuori?

Sobre la continuidad de Jefferson Duque en Atlético Nacional:

"Duque es el tercer goleador de la historia del club. Hoy en día el mundo del fútbol procura gente que haga goles y Duque tiene goles. A mí no me gustan las comparaciones, porque las comparaciones son odiosas (respecto a la posibilidad de que se repitan los resultados del primer ciclo con Nacional), pero ya vimos jugadores con la jerarquía de Duque intentar hacer algo, pero no hubo felicidad en el penal. Nosotros somos un grupo, porqué vamos a hablar de Pabón y de Duque. La cosa está muy clara, hoy en día no tengo nada que reprochar. Yo trabajo desde hace un tiempo y lo más importante es la manera en la que se construye. Nacional ya tenía algo proyectado y siguió su camino. Nosotros vamos a caminar juntos, el próximo año va a ser una construcción en conjunto".

Sobre una frase de Pep Guardiola que puede usarse en lo que vivió Nacional

"He oído al mejor entrenador en el mundo que es Pep Guardiola decir: 'La línea que separa la victoria de una derrota, o de un título y una eliminación, es muy delgada', y es verdad".

Sobre los errores y las virtudes de Nacional

"Nosotros estuvimos muy bien en la pelota quieta. Kevin (Mier) no ha hecho absolutamente nada en todo el partido. Nosotros retrocedimos un poco en la segunda parte y es algo que hablaremos con los jugadores, no hay que hacerlo, hay que continuar".