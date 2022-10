Pedro Franco: "He visto jugadores que sin educación financiera, han perdido lo hecho en el fútbol"

En los últimos días, en las siempre activas redes sociales de Fortaleza se compartió un video en el que se observa a Pedro Franco, el jugador de más experiencia de la nómina, quien dirigió una charla a sus compañeros de equipo, en la que les habló de lo importante que es pensar en el futuro y no solamente en el día a día o en gustos suntuosos, que suelen ser habituales entre los futbolistas.

Precisamente de ese tema y de esos mensajes que compartió, el zaguero central bogotano habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', con respecto a esa tarea que cumple más allá de ejercer su función en la nómina que dirige Nelson 'el Rolo' Flórez.

"Ese mensaje me ha surgido de diferentes maneras. El primero es querer ver una carrera con un propósito no sólo con éxitos deportivos, sino dejándole algo a las siguientes generaciones. Siempre hemos visto que han habido jugadores, que por falta de educación financiera, han perdido lo que han hecho. En Fortaleza se han creado espacios sobre eso, de educación financiera, de cómo hablar en público, para sacar futbolistas que seamos integrales", dijo de entrada el exdefensor de Millonarios.

En medio de la charla con el panel de periodistas, Pedro Franco aseveró que la idea de este tipo charlas sirven para que las nuevas generaciones sepan en qué invertir su tiempo luego de que ya no estén en el mundo del fútbol, que tengan un buen futuro fuera de las canchas.

"Hay buenos ejemplos de jugadores que han invertido bien, han hecho empresa y han aprovechado para hacer buenas cosas después de su carrera, como Iván Ramiro Córdoba. Pero también se ha visto de otros jugadores que no la han pasado bien. Y eso me ha motivado a realizar este tipo de charlas", enfatizó.

A su vez explicó el hecho de que los futbolistas deben dejar un lado el ego y las cosas ostentosas, hacer un balance.

"Nuestra juventud tiene muchos ejemplos, así que tenemos que escoger cuáles queremos seguir. Hay una lucha fuerte contra el ego, cuando ganamos queremos mostrar lo que estamos ganando, pero la vida tiene otro sentido de verla y vivirla, y eso, es lo que yo quiero transmitirles a mis compañeros en esas charlas", complementó.

Eso sí, para Pedro Franco, independientemente de todo, lo más importante "es ser un buen padre, compañero, hijo, futbolista. Está bien si a un jugador le gustan las marcas, pero que lo piense si lo está comprando con lo que gana, o con la plata que ha conseguido tras invertir".

Por último aseguró que, por ahora, no sabe qué va a hacer cuando se retire de las canchas, pero lo que sí tiene claro es que si desde su carrera como administrador de empresas puede aportar a otros, sería muy gratificante.

"No tengo claro cuál será el paso después de jugar fútbol profesionalmente, pero quiero aportar desde otros campos mientras esté jugando, quiero hacerlo unos años más; no soy ningún experto financiero, pero sí me he querido formar para vivir un mejor estilo de vida y, si puedo aportar desde ese punto, estaría bien", concluyó.