Pedro Sarmiento, DT de Nacional: "Al fútbol colombiano no le conviene tener a Cali en esa posición"

Pedro Sarmiento logró debutar al mando de Atlético Nacional , con el triunfo 0-1 frente al conjunto de Jaguares, en el duelo válido por la fecha 11 del fútbol colombiano.

Luego de haber asumido el cargo de entrenador y conseguir su primera victoria con el equipo verde paisa, este miércoles atendió a los medios de comunicación con la mira puesta en el partido frente al Deportivo Cali por la fecha 12 del rentado local.

De entrada habló sobre el buen resultado que consiguió en su debut, "Se saca el arco en cero y de la manera que uno tiene de trabajar es de atrás para adelante y asegurar en defensa que haya una repartición equitativa de funciones y espacios. En la medida que esos se va obteniendo la delantera se va llenando de seguridad y confianza", expresó Sarmiento.

Asimismo habló sobre su forma de trabajar, "Dentro del terreno de juego me gusta ir corrigiendo porque estamos corriendo contra el tiempo, a medida que yo vaya transmitiendo los movimientos, con la inteligencia y voluntad de ellos el equipo podrá llegar lo más pronto posible a jugar de la forma ideal", señaló el estratega.

Y reveló que aún hay mucho por mejorar, "Yo no renuncio a trabajar así hayan salido cosas favorables. Todavía falta camino, quedamos satisfechos con el rendimiento del grupo, con los tres puntos pero toca seguir trabajando e insistiendo en hacer las cosas de la mejor manera posible", puntualizó el DT 'verdolaga'.

Con respecto a su partido frente al Deportivo Cali, reveló como intentará vencer a su rival, "Lo importante es que nuestro equipo sea capaz de tener la pelota, de forma organizada, que sea capaz de atacar con inteligencia encontrando y generando el espacio, con base a una tenencia de balón y orden en defensa".

Por otro lado, contestó unas preguntas que le hicieron sobre el presente del Deportivo Cali.

*Presente Deportivo Cali

"Por respeto no opino mucho, porque no conozco lo que está pasando. Yo estuve en una época importante, donde se creyó y se confió en la capacidad que uno tenía. Desconozco la parte administrativa, se por rumores de mucha gente pero no puedo opinar. Creo que tienen una deuda grande y es lamentable porque es uno de los clubes más grandes de Colombia, el único con estadio, es lamentable y no le conviene al fútbol colombiano tener un equipo como Cali en esa posición".

*Mayer Candelo

"Lo de Mayer Candelo es una situación supremamente incómoda, uno no se lo desea a nadie, yo tal vez estuve casi de último no se si fue con el Unión Magdalena. Es un muchacho joven que tiene conocimiento y ganas de dirigir Esa es la posición de los técnicos, nosotros aprendemos mucho cuando hablamos, pero sobre todo cuando perdemos. Hay que tener mucho cuerpo y resistencia para poder aguantar una situación tan compleja".