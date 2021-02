'Pepe' Portocarrero: "Vestir esta camiseta no es para todo el mundo, varios jugadores no pudieron"

A pocos días del aniversario número 80 de Independiente Santa Fe , GolCaracol.com, habló con Pedro Portocarrero, conocido popularmente como 'Pepe', exdefensor central colombiano que debutó en el conjunto 'cardenal'.

En esta entrevista, el oriundo de Buenaventura no se contuvo y resaltó el orgullo que siente por haber sido parte del conjunto 'cardenal'.

"Para mí es lo máximo, es algo que no tiene cómo explicarse. Porque has hecho parte de esa institución tan grande como Santa Fe, el primer equipo profesional del fútbol colombiano que fue campeón. Es un orgullo que nadie te lo quita”.

Adicionalmente, 'Pepe' expresó la importancia que significa vestir la 'piel’ del 'león'.

"Vestir esta camiseta no es para todo el mundo, hemos visto grandes jugadores que de pronto han querido desarrollar su fútbol o han querido aportar al equipo y no lo han podido hacer", afirmó.

De otra parte, el ex Independiente Santa Fe, le contó a GolCaracol.com un anécdota que vivió con Léider Calimenio Preciado:

"Mi compadre Léider estaba en el Cali, donde había sido goleador desde que llegó a ese equipo, y yo me atreví a decirle que por qué no volvía a Santa Fe, que era el equipo donde nosotros nacimos profesionalmente", recordó.

Y continuó: "Afortunadamente sí se vino, pero las cosas no salieron como tenían que ser. Los resultados no se daban, un equipo que no ganaba, pero tampoco perdía, y la mayoría eran empates. Esto fue algo inexplicable porque teníamos todo, buen cuerpo técnico, buenos jugadores, el apoyo económico".

Por último, contó su frustración por no lograr consagrarse campeón con el equipo 'cardenal', "Lastimosamente para mí eso fue casi una frustración, porque luché por ello, siempre quise salir campeón con Santa Fe."

