Pereira volvió a hacer historia: aseguró su primera clasificación a un certamen internacional

Deportivo Pereira tuvo un segundo semestre que será recordado para siempre por la hinchada 'matecaña'. Además de clasificarse a su primera final de liga en la Primera División del fútbol colombiano, aseguró su cupo para un certamen internacional en la próxima temporada. El torneo que dispute se decidirá el próximo miércoles 7 de diciembre, día en el que se conocerá al campeón de la Liga II-2022.

Pereira, que ocupó la casilla 14 en el apertura, tuvo un resurgimiento notable en los últimos seis meses. Terminó quinto en el 'todos contra todos' y fue primero en el Grupo A, de la 'muerte', eliminando a tres 'históricos': Millonarios, Santa Fe y Junior de Barranquilla.

Hasta la fecha, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo cosechó 45 unidades en el cierre del 2022, una cifra inesperada teniendo en cuenta el flojo arranque de la escuadra risaraldense.

El punto que consiguieron este domingo en el partido de ida contra Independiente Medellín les dio la posibilidad de superar a Águilas Doradas en la tabla de reclasificación. El 'aurirojo' llegó a 68 puntos y desbancó a los de Rionegro de la séptima casilla por la diferencia de gol. Esta posición transitoria les asegura un cupo en la Copa Sudamericana, pero de ganarle al DIM el miércoles en el Hernán Ramírez Villegas pasarían a jugar la Copa Libertadores 2023.

Restrepo celebró esta hazaña conseguida por sus dirigidos. Esta plantilla le dio la posibilidad al Pereira de pelear por su primera estrella, en sus 78 años de historia. Ahora se confirmó su plaza en un certamen internacional, un logro merecido para una de las instituciones tradicionales de nuestro país.

"Es merito total de un grupo de jugadores que ha creído en una forma de jugar, que ha bancado momentos difíciles porque el torneo para nosotros no fue fácil, tuvimos que en algunos momentos venir desde atrás, salir de los 'ocho', pensar que no estábamos, pero ellos siempre creyeron, mostraron gallardía y profesionalismo. Hemos hecho 45 puntos en el segundo semestre, antes de empezar el campeonato eso era impensado. En las ruedas de prensa siempre me preguntaban por el descenso y poco a poco se fue dando e hicimos los puntos necesarios y suficientes para este gran premio que tenemos hoy", expresó el entrenador antioqueño en una rueda de prensa, tras el valioso empate en el Atanasio Girardot.

De terminar yendo a la Sudamericana, el Pereira se convertirá en el decimoséptimo club colombiano que se clasifica a este certamen (Santa Fe es el único que ha sido capaz de reclamar el título, en el 2015); mientras que si logra su anhelada estrella y se gana un cupo a la Libertadores, será el decimosexto combinado nacional que disputa este campeonato (Atlético Nacional se consagró en 1989 y 2016; Once Caldas hizo lo propio en el 2004).