¿Podrá Junior suplir las ausencias de Teófilo Gutiérrez y Miguel Borja? Voces autorizadas responden

Junior de Barranquilla volverá a la acción este miércoles, cuando reciba la visita de Libertad, de Paraguay, en el estadio Metropolitano, en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Dos bajas importantes para esta nueva temporada son las grandes novedades del cuadro 'rojiblanco': Miguel Ángel Borja y Teófilo Gutiérrez no son parte de la plantilla que dirige Luis Amaranto Perea.

Los delanteros supieron armar una gran dupla en el frente de ataque, pero los trofeos no acompañaron las metas finales y los directivos tomaron la decisión de no continuar contando con los servicios de Borja y Gutiérrez.

Por esta razón, y con la nueva campaña a la vista, GolCaracol.com contactó a varios personajes que, de una u otra manera, se convirtieron en voces autorizadas para hablar del 'tiburón'.

Hayder Palacio, exjugador del club.

"'Teo' y Borja eran muy importantes en el equipo, llegaron nuevos jugadores, pero no eran los refuerzos que la afición esperaba. A veces han llegado nombres a Junior con mucho pergamino y les va mal, ahora los que llegaron sin tanto 'bombo' puedan sacar adelante el equipo adelante... tiene que ser un equipo unido, habrá que apoyar a esta nómina para que peleen la décima estrella y logren la Copa Sudamericana".

Oswaldo Mackenzie, exjugador del club.

"Nadie desconoce que se van dos goleadores, que le daban un plus al equipo. Esperamos que se sepan suplir estas ausencias, será difícil por lo importante que eran para el profesor Perea, pero así es el fútbol, les tocó salir a ellos y se lamenta mucho. Hay que ver cómo responde Junior sin 'Teo' y Borja, hay mucha expectativa por los que llegaron a reemplazarlos, ojalá puedan conseguir los resultados deseados. Ellos se van a extrañar y mucho, lastima que no hayan podido seguir con el 'rojiblanco'".

Wilson Pérez, exjugador del club.

"Salieron dos jugadores importantes, no solo para Junior y sus hinchas, sino también para el fútbol colombiano, porque son jugadores que 'mueven el torniquete', que te venden boletas en todo lado, todos los quieren ver...son situaciones diferentes la de 'Teo' y la de Borja. No sabemos si harán falta, eso se verá con el pasar de los partidos, Perea sabrá cuáles son sus planes con la plantilla, de lo que he visto, no ha llegado ningún jugador que pueda reemplazarlos, al menos Cristian tiene el mismo apellido de Miguel (risas), pero ojo que viene de hacer buenos torneos en Ecuador y siempre anota goles, tiene experiencia y presencia".

Isaac Barrios, periodista de 'El Heraldo'.

"Las salidas de Teófilo y Miguel Ángel son un golpe fuerte para sus compañeros y para su entrenador, quien ha sido muy criticado en Barranquilla, también lo es para el aficionado, porque venía acostumbrado a tener jugadores de esta talla y que hoy es difícil encontrar en un equipo en Colombia. También perderá el respeto que se había ganado, porque los refuerzos no tienen las mismas condiciones de los que se fueron, Martínez Borja es un delantero rendidor, pero no era el fichaje 'boom' que la gente quería, él viene con buenos registros, él se podrá encargar de hacer olvidar a Miguel Borja. Junior tiene plantel para ser campeón en Colombia y para llegar lejos en la Copa Sudamericana".