Polémica arbitral en Nacional vs. Cali, por gol anulado a Daniel Luna

En el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, que se juega en la cancha del estadio Atanasio Girardot, comenzó con una polémica que se armó después de que el árbitro Bismark Santiago anuló un gol de Daniel Luna, volante de los verdes del Valle del Cauca.

En ese momento, el árbitro central del compromiso no fue hasta el VAR, solamente escuchó y a decir verdad se demoraron en tomar la decisión final.

Mientras tanto en las tribunas los seguidores de Nacional esperaban expectantes, tras una buena jugada del volante del equipo dirigido Mayer Candelo.

En la transmisión de 'Blu Radio' de este domingo, Javier Hernández Bonnet comentó que "me hacen la graficación de la acción de Cali y merece comentario aparte, porque es el tema de discusión. Evidentemente Luna está en posición adelantado y luego viene la explicación, alcancé a entender que Angelo Rodríguez no alcanza a tocar la pelota después, luego el fuera de lugar se consuma en el momento que sale el remate, pero no se sabe por qué no revisaron lo del penalti contra Ángelo".