Una gran controversia se ha generado después del juego entre Atlético de Cali y Llaneros, disputado en el estadio Pascual Guerrero el pasado viernes 15 de abril, válido por la jornada 13 del torneo del fútbol colombiano.

El equipo de Villavicencio se llevó la victoria en el máximo escenario de los vallecaucanos en un partido que traería polémica una vez finalizado, tras las palabras de Giovanni Hernández, técnico del cuadro caleño.

Publicidad

En la rueda de prensa posterior al juego, el DT concedió unas declaraciones que tienen su toque de polémica y que quedaron rondando en el ambiente.

Publicidad

"No me gustan los equipos que se abren de piernas. Estoy mirando qué es lo que sucedió, este no es el equipo, algo pasó, algo sucedió, no sé si de afuera o de adentro", afirmó el 'Príncipe', una vez terminado el compromiso.

"Ustedes saben a qué me refiero", concluyó el entrenador del cuadro de la ciudad de Cali.

Publicidad

¿Cuándo vuelven a jugar Atlético de Cali y Llaneros por el Torneo Betplay?

Los de Villavicencio estarán recibiendo a Leones el próximo sábado 23 de abril, desde las 3:00 PM; por su parte, los caleños visitarán a Deportes Quindío el próximo viernes 23 de abril, desde las 8:00 PM.