¿Por qué Ricardo 'el Caballo' Márquez rinde en Unión Magdalena y no lo hizo igual en Millonarios?

Todo un tema de debate y análisis se viene dando en el fútbol colombiano con Ricardo 'el Caballo' Márquez, quien es figura actual de Unión Magdalena, goleador de la Liga II 2022 y de igual manera su nombre viene sonando fuerte en el ambiente nacional. Esto después de haber pasado con poco protagonismo por Millonarios, en donde estuvo recientemente.

Para analizar esa situación del atacante, este lunes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', consultaron sobre ese tema a varios goleadores que dejaron recuerdo en diferentes clubes de nuestro país e incluso a nivel internacional como los casos de Faustino Asprilla, Adolfo 'el Tren' Valencia, León Darío Muñoz, Víctor Aristizábal y Rubén Darío Hernández, entre otros.

Publicidad

En varios casos, esas opiniones coincidieron en asegurar que para algunos futbolistas es complicado jugar en equipos grandes, con presiones como los azules; muy diferente a lo que sucede en el equipo de la ciudad de Santa Marta.

Faustino Asprilla:

"Lo de Ricardo 'Caballo' Márquez siempre hay que analizaron en la responsabilidad de jugar en un equipo pequeño o en un equipo grande, las presiones son diferentes, es una responsabilidad más grande en jugar en Millonarios, lógico que hay más ansiedad. Si 'el hace goles o no en Unión Magdalena no tiene nadie en la tribuna que lo esté chiflando, en Millonarios es más complicado. Aparentemente, debería ser más fácil hacer goles en Millonarios, un equipo que ataca más, pero no es así, el problema viene en la presión de un jugador, si es capaz de soportar la presión de una hinchada".

Publicidad

Adolfo 'Tren' Valencia

"A veces le cuesta porque no solamente Millonarios es un equipo más competitivo, eso va en el trabajo y en la mentalidad del jugador, no es que esté menospreciando el equipo que tiene ahora, pero un jugador cuando llega a una institución grande, tiene que pensar en grande porque va a tener jugadores que no le van dar esa facilidad de ser titular constantemente y ahí va la presión que sí incide en el jugador. La oportunidad que ahora tiene allá en el Unión no la tenía en Millonarios, porque él jugaba por ratos y ahora es un jugador que es titular indiscutible y eso ayuda mucho, va cogiendo más forma y ritmo".

Publicidad

Víctor Hugo Aristizábal

"En el fútbol las responsabilidades son diferentes, las camisas son diferentes. En Millonarios Ricardo 'Caballo' Márquez tenía una presión alta, de parte de la hinchada, la prensa, directivos, del cuerpo técnico y hay jugadores que no asimilan bien esto. Le pudo haber pesado esto, además de que tenía pocos minutos, tenía esa responsabilidad de entrar a la cancha y hacer goles, de mostrar que era un delantero para Millonarios. Hay otra característica que le pudo hacer una mala pasada, en Millonarios todos los jugadores tiene que ser influyentes en el juego y el 'Caballo' Márquez era más para finalizar las jugadas y es una paradoja grande. En Unión Magdalena le ayuda la confianza que le tienen, siempre está jugando de titular y eso da confianza, por su puesto que la camiseta no tiene la responsabilidad que tiene la camiseta de Millonarios".

León Darío Muñoz

"Es algo normal que pasa en el fútbol, hay jugadores que en equipos que no tienen tanta presión se destacan más. Igual en el esquema que juega el Unión Magdalena es un sistema enfocado en ataque que giran alrededor Márquez. Cuando se va a un equipo grande y hay jugadores para pelear la posición, hay más presión y el rendimiento puede variar. Él se ha destacado en equipos más como Unión Magdalena, ya que no tienen la continuidad. En Unión puede jugar un día y otro mal y sigue siendo titular, juega más el factor presión".

Publicidad

Daniel Alberto Tílger

"Es la parte anímica que corre de primera, él se siente más arropado, más contento, más le aguantan de pronto los errores. Y un equipo como Millonarios no te esperan, necesitan resultados, allí pasó la parte de ansiedad, le pudo jugar en contra. Él recibió la oportunidad de Gamero, pero no ha tenido la continuidad, acá en Unión la está teniendo y está teniendo resultados".

Publicidad

Martín Arzuaga

"Ricardo 'Caballo' Márquez sabe que es uno de los jugadores referentes en Unión y eso lo ha ayudado a tener mejor destreza, a creer en sus confianza y cualidades. Seguramente situaciones del día a día, lo cultural no le ayudó acá en Millonarios, pero en Unión está con su gente, su equipo, con las personas que lo rodean y le ayudad a desarrollarse mejor y ojalá que pueda aprovechar esas confianza que lo están llevando a ser el goleador del torneo, seguramente va anotar más goles. Ahora le están dando, entre comillas, las garantías al Unión Magdalena".

Ruben Darío Hernández

"La condición y talento del goleador indiscutiblemente es un factor para el equipo muy importante y hay factores que influyen para esa condición se vea reflejada en los equipos, primero la adaptación de un equipo que se tiene de un equipo a otro, el factor clima, el sentirse cómodo dentro de la ciudad, el entorno el equipo, si el engranaje dentro del equipo se hace de buena manera, ahí va tener un buen rendimiento, en que los compañeros te conozcan bien, el ambiente dentro y fuera de la cancha. El factor emocional es primordial para Ricardo 'Caballo' Márquez para que como goleador se sienta bien y los entrenamientos los disfrute, eso se va a reflejar en los partidos".