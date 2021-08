¡Prográmese! estos son los partidos que tendrán VAR en la cuarta jornada de la liga colombiana

La Dimayor ha pronunciado de manera oficial a través de su cuenta de Twitter y señaló los cuatro juegos que contarán con la ayuda del VAR, para la cuarta jornada de la liga colombiana 2021-II.

Entre los duelos más llamativos que contarán con presencia de la herramienta tecnológica se encuentran el duelo entre Millonarios y Santa Fe, como el de Junior contra Tolima.

Cabe indicar que la cuarta fecha del rentado local se estará disputando entre este 6 y hasta el próximo 10 de agosto.

Los compromisos serán los siguientes:

FECHA 4 / TODOS CONTRA TODOS

Atlético Huila vs Deportes Quindío / Viernes 6 de agosto 8:05 pm

Atlético vs Deportivo Cali / Sábado 7 de agosto 5:30 pm

Millonarios vs Santa Fe / Sábado 7 de agosto 8:00 pm

Junior vs Tolima / Domingo 8 de agosto 6:05 pm