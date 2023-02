Pronunciamiento del Comité Disciplinario sobre el caso de Daniel Cataño, en Tolima vs Millonarios

Lo acontecido el pasado domingo 12 de febrero, en el estadio Manuel Murillo Toro, previo al juego entre Deportes Tolima y Millonarios, donde Daniel Cataño fue agredido por un aficionado, sigue dando de qué hablar. Además de las opiniones, también ha habido comunicados oficiales por parte de Dimayor y este miércoles fue día de mucha acción en ese sentido.

En primera instancia, el máximo ente rector del fútbol colombiano informó la reprogramación de dicho encuentro, dando a conocer que será el miércoles 29 de marzo, en Ibagué, a las 8:00 de la noche, encuentro válido por la cuarta jornada de la Liga I-2023 . Así las cosas, ya que ninguna de las partes reclamó los puntos, todo se definirá en el terreno de juego.

Pero no fue lo único que se conoció. Y es que, después de eso, emitieron la "Resolución N. 007 de 2023", en la cual se dan nuevos detalles al respecto, argumentando el "cierre y archivo del conocimiento de los hechos relativos a la infracción". Esa fue la manera como se finalizó a la explicación dada en párrafos anteriores, en los que se cuentan los hechos.

"Este Comité Disciplinario estima que si bien en un principio los informes de los oficiales de partido contenían hechos que podían llegar a constituir infracciones al precitado artículo 83 del CDU de la FCF, una vez adoptada la decisión por parte de la administración de la DIMAYOR de reprogramar el encuentro, esta situación fue superada en tanto no se cumplen los supuestos fácticos y/o jurídicos de la norma disciplinaria", añaden.

Hincha del Tolima que agredió a Daniel Cataño - Foto: Colprensa

Publicidad

"Finalmente,el Comité celebra que prime entre los clubes de fútbol profesional el espíritu deportivo y el rechazo a la violencia en los estadios del país,y que desde la administración de la DIMAYOR se privilegie la disputa de los encuentros deportivos en los campos de juego, invitando a todos los actores del fútbol profesional a vivir el fútbol en paz y sana convivencia", sentenciaron.

Conoce la Resolución No. 007 de 2023 mediante la cual el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 resuelve 👉🏼 https://t.co/A36nntmzqR pic.twitter.com/Q3d5uvaMfw — DIMAYOR (@Dimayor) February 15, 2023

Haciendo una claridad al respecto, se debe decir que lo que se cierra no es el hecho de que no vayan a existir sanciones, ya que estas se darán a conocer más adelante , una vez las partes implicadas hagan sus respectivos descargos, sino que al ver que se jugará el partido, no habrá necesidad de tomar la medida de decidir a quién se le dará los puntos.

Es justamente ese último tema (de los puntos), lo que ya se cierra y archiva. No obstante, se deberá estar atento a lo que se decida en cuanto a castigos por lo acontecido.