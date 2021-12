“Quedó demostrado que nuestra hinchada se preocupa más por herir, insultar, que por apoyar”

América de Cali quedó eliminado, obviamente el malestar de la hinchada se sintió y Juan Carlos Osorio fue el más criticado, pero también sus dirigidos, a los que salió a defender.

Además, el técnico risaraldense señaló a los “vándalos” que han atentado contra su equipo, pero también opacan al fútbol colombiano.

“Hoy es un día muy especial para el fútbol colombiano, me tomaré el atrevimiento de hablar de tres cosas fundamentales en el día de hoy. Lo primero, he escuchado de muchas personas vinculadas al fútbol, justificando la violencia en las canchas del fútbol colombiano, y comparándolo con supuestamente con lo que son los hooligans. Para ellos lo primero es que me gustaría compartirles, es lo siguiente, ayer y en el juego anterior, nos demoramos más de 30 minutos llegando al campo, hoy llegamos directamente. Para esos que seguimos el fútbol inglés, cuando nos tenemos que levantar a las 6:00 a.m. a ver un clásico de Manchester es porque ellos están jugando a la misma hora que nosotros hoy. Es una gran enseñanza para nuestro fútbol, el tema de la violencia en nuestras canchas tiene que terminar, este es nuestro deporte nacional, y como tal, a usted, lo invito a que piense, que a nuestros partidos deben de ir primordialmente nuestra niñez y las familias, me refiero a padre-madre, gente de edad y mujeres, y no podemos permitir que por unos inadaptados, vándalos, violentos no podamos disfrutar de nuestro fútbol”, afirmó Osorio.

Acá más sobre las declaraciones de Juan Carlos Osorio:

*Preocupado por las críticas y no el apoyo a sus jugadores

“Para ustedes allá los que imponen la ley y la justicia, es una invitación a pensar que partidos decisivos como hoy se puedan jugar a las 10 u 11 de la mañana. Eso hay que acompañarlo con varias normas: 1. Que las tabernas no se puedan abrir hasta las 11 de la mañana, para evitar que esos inadaptados, vándalos, lleguen aquí influenciados por la droga a querer acabar con todos, conmigo no hay ningún problema, creo tener el suficiente carácter, honradez, profesionalismo, pero que quieran venir a darle un mal ejemplo a los niños y pensar que el juego debe ser el desahogo para los problemas de nuestra sociedad eso es inadmisible. Hoy además de los ya muy conocidos insultos de nuestra hinchada hacia mí, hoy quedó claramente demostrado que nuestra hinchada se preocupa más por herir, criticar, insultar a nuestros jugadores, que por apoyarlos”.

*Más sobre la hinchada del América

“Como lo dije en la rueda anterior, señores hinchas del América, a los jugadores hay que apoyarlos, al equipo hay que brindarle todo en 90 minutos, y ya luego del partido todas las quejas contra mí serán bien recibidas, pero hoy el equipo jugó con pasión y orgullo, y en el trámite regular fue superior al rival y eso se tiene que apreciar”.