"Queremos retribuirle al club, lo que nos dio": el hilo rojo entre 'Pacho' Delgado y Santa Fe

"La resiliencia es saber que eres el único que tiene el poder y la responsabilidad de levantarte" y en Independiente Santa Fe parecen tenerlo muy claro. En los últimos años, por no decir que históricamente, ha sido la filosofía que más ha aplicado y dado resultados, reponiéndose a las adversidades.

Cuando el equipo parece tocar fondo y entrar en una crisis profunda, llega un punto bisagra que no solo los saca a flote, sino que, como popularmente se dice, "sigue derecho", producto de la convicción, confianza, unión, amor, profesionalismo y demás valores que se siembran en la institución.

En 2021, los responsables de ese cambio de chip fueron Grigori Méndez y su cuerpo técnico. Luego de la salida de Harold Rivera, debido a los malos resultados que tenían al conjunto 'cardenal' en la parte baja de la tabla de posiciones, llegaron los grandes 'salvadores' a recordar qué es Santa Fe.

Para ello, qué mejor manera de hacerlo que con hombres de la casa, personas como Francisco Delgado que conocen de 'pe a pa' al cuadro capitalino. 'Pacho', como le dicen, jugó en el club, de 1999 a 2007 y entre 2008 y 2009, disputando un total de 215 partidos y anotando nueve goles.

Asimismo, el defensa fue campeón de la Copa Colombia 2009, subcampeón en 2005 e hizo parte de una de las mejores campañas en Copa Libertadores. Eso sí, no todo fueron alegrías y también vivió momentos bastante complicados, tal vez uno de los más difíciles el Torneo Finalización 2007.

En aquel entonces, el equipo terminó último, con 13 puntos de 54 posibles. Además, solo consiguió dos victorias. Pero jamás fue impedimento para levantarse, lo mismo que, ahora como asistente técnico, logró con sus dirigidos, ayudándolos a mejorar y ser 'resilientes'.

Este miércoles 20 de octubre, Francisco Delgado, Grigori Méndez, futbolistas y demás integrantes vieron los primeros frutos de ello, tras ganar la Superliga, la cuarta de Independiente Santa Fe (2013, 2015, 2017 y 2021), pero que se celebró de una manera diferente y se sintió como la primera.

Así se lo coontó 'Pacho' a Gol Caracol, con mucho sentimiento y lleno de orgullo al ver que, después de haber dejado una huella como jugador, luego lo hizo como formador en las inferiores, de 2015 a 2021, y, ahora, con el equipo principal, en su faceta como asistente técnico de Grigori Méndez.

¿Cómo han sido los días después, tras ganar la Superliga?

"Es un sueño hecho realidad. En mis inicios, trabajaba por ser jugador de Santa Fe y ser campeón. Pasaron años y cumplí ese objetivo, pude alzar un título como futbolista. Luego, en el camino, se me dio esta oportunidad de estar en la dirección técnica y también quería hacer algo grande. Lo conseguí en las divisiones menores y, por fortuna, con el profesional."

¿Qué sintió cuando suena el pitazo final?

"Fueron muchas cosas (risas). Ahora que soy asistente no tengo la menor duda de que también fue un nuevo sueño hecho realidad. Alzar una copa, estando desde la raya, es indescriptible. Estoy agradecido con la vida y con Dios por estas bonitas vivencias tanto como jugador y entrenador. Además, haberlo hecho con Independiente Santa Fe lo hace más único."

¿Tuvo algo de especial este nuevo título?

"Después de tanto tiempo, tener esas sensaciones de que se están cumpliendo los objetivos, brindarle alegrías a la gente y a todos los que quieren este equipo, es único. Cuando uno es hincha y sufre por Santa Fe y las cosas se dan, no hay mayor satisfacción. Es una muestra de que se está haciendo algo bien en el día a día; consiguiendo los frutos."

A lo largo de su carrera, como jugador y ahora en la parte técnica, ¿Es el campeonato más especial?

"Ambos fueron importantes en su debido momento. Eso sí, tienen en común que en los dos, tanto en el de Copa Colombia como en este de la Superliga, sentí una felicidad grande e inmensa. Además, el hecho de saber que hasta ahora estamos comezando y que pueden venir muchas cosas más, motiva a seguir trabajando y buscando alegrías."

¿Qué recuerda de aquel título de Copa Colombia?

"Cuando fui jugador, fueron muchas las tristezas y pocas las alegrías con Santa Fe. De hecho, en 10 años de haber vestido la camiseta del club, solo conseguí un título; no fue fácil. Ese día lo disfruté y me lo gocé. Se me vienen a la cabeza tantos recuerdos bonitos que se me eriza la piel al saber que, como jugador, me di la oportunidad de ser campeón."

Bueno, por fortuna, como asistente técnico no tuvo que esperar tanto...

"(Risas) Sí, todo se está dando muy rápido. Después de tantos años, poder conseguir este título de Supeliga fue muy lindo. En la parte de la dirección técnica estamos avanzando, aprendiendo, creciendo y obteniendo los resultados que también es importante. Afortunadamente, en mi primera experiencia como asistente técnico, lo conseguimos."

Como bien dijo "todo se está dando rápido", ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es el secreto?

"Es un trabajo que viene de tiempo atrás. Han sido muchos los entrenadores que han dejado huella. Hablando del profesor Harold Rivera y de su asistente Gonzalo Martínez, siento que quedó una semilla que nosotros, junto con el 'profe' Grigori Méndez y demás integrantes del cuerpo técnico, fuimos cosechando y, en estos meses, ya tuvimos el primer fruto."

Llegaron en un momento complicado. ¿Hubo alguna clave para levantar al equipo?

"El profesor Grigori es un gran técnico y, con las decisiones tomadas y la idea de juego, supimos darle manejo al grupo y se llegó a un buen final en la Superliga. Ahora, resta seguir luchando, trabajando fuerte, no parar, creer en el trabajo que se planea y esperando que este envión anímico sirva para clasificar a los ocho, que es el siguiente objetivo."

¿Ha sido muy duro el proceso? Veíamos incluso a Kelvin Osorio, entre lágrimas

"Ser entrenador, asistente o parte del cuerpo técnico no es fácil. Hay altibajos, momentos duros, situaciones de felicidad, en fin, son muchos los estados anímicos que se deben trabajar y creo que lo hemos hecho con inteligencia. Por fortuna, desde que cogimos el equipo, hemos tenido un buen rendimiento y han sido más las alegrías que los tropiezos."

En este momento, ¿Cómo están los jugadores?

"Hay una idea clara y en el equipo hay convicción, seguridad, tranquilidad y todo eso lo reflejan en los entrenamientos y en los partidos. Esperamos cosechar cosas positivas para Santa Fe. El objetivo, a corto plazo, es el partido contra Atlético Huila que nos puede seguir en la lucha y mantener viva la ilusión de clasificar a los ocho, que no está fácil."

Jhon Velásquez, Juan Sebastián Pedroza, Omar Rodríguez y otros canteranos están en muy buen nivel. Usted que fue formador de las inferiores, ¿Cómo trabajan allí?

"Ellos sienten a Santa Fe y vivieron muchas cosas con diferentes formadores. El trabajo en divisiones menores es positivo y hay apoyo. Se ha hecho una ardua labor, a consciencia y profesionalismo que se ve reflejado en Alexander Porras, Jonathan Herrera, Jhon Velásquez, Juan Sebastián Pedroza, Edwin Herrera, Alejandro Moralez, Omar Rodríguez, en fin."

Y en el cuerpo técnico actual, felices con estos nuevos aportes...

"(Risas) Claro. Ellos y en general todos, están jugando bien y haciendo su trabajo. La proyección que ellos tienen es gracias al buen manejo en divisiones menores. Lo que se está haciendo abajo sirve para que Santa Fe se vea beneficiado porque, en un futuro, se pondrán la camiseta y la defenderán, dejando hasta la última gota de sudor."

Ahora en su función como entrenador, ¿Se ha dado cuenta de aspectos que, tal vez, en su momento como jugador no comprendía la razón?

"Qué gran pregunta. Acabas de tocar un tema que, hace poco, hablé con una persona muy especial (risas). Ahora sí que comprendo a los entrenadores. Uno, desde la raya, entiende más; adentro de la cancha, de pronto no se es tan acertivo ni autocrítico. Eso sí, desde afuera, el tema es difícil; es verdad que uno sufre más de la cuenta (risas)."

¿Cómo manejar esa situación en particular?

"Uno siempre quiere que los muchachos estén contentos y el manejo del grupo, aunque es complejo, se ha hecho bien, ya que se les ha brindado el cariño que necesitan y la idea se ha sabido llevar a cabo. Se siente una armonía entre jugadores, cuerpo técnico, directivos, hinchada y toda la gente que compone a Independiente Santa Fe."

¿Cuál es el diferencial de este cuerpo técnico?

"No sé si llamarlo diferencial porque respeto a todos los cuerpos técnicos y sé que son trabajadores y profesionales. Es lo mismo que hacemos nosotros, con humildad e implementando una idea de juego que nos ha permitido conseguir buenos resultados. Hay disciplina, convicción, manejo de grupo y armonía."

¿El hecho de conocer la filosofía del club influye?

"Puede ser también. A la final no es un secreto que somos dolientes de Santa Fe, hemos estado en la institución por varios años, sabemos lo que es estar acá y, por eso, queremos sacar todo adelante. Con el paso de los días, semanas y meses, lo seguiremos demostrando. Queremos representar de la mejor manera al club."

El profesor Grigori Méndez afirmó, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', que "quería retribuirle a Santa Fe, lo que hizo por él". ¿Lo siente igual?

"Es especial porque fuimos jugadores, somos hinchas y ahora entrenadores. Es devolverle a Independiente Santa Fe, esas alegrías y la posibilidad que nos dio de pertenecer a la institución, jugar fútbol profesional, que era el sueño de uno, y de dirigirlo. Es una manera de decirle 'gracias, Santa Fe, por lo que nos has dado'."

¿Qué más ofrecerle a Independiente a Santa Fe?

"Es una institución grande y que, en los últimos años, ha marcado una pauta a nivel nacional e internacional. Quiero llevar al club a lo más alto como sea posible, retribuirle de la manera que lo estamos haciendo, con profesionalismo, dedicación y amor por la camiseta. Si eso se ve reflejado en títulos. será una gran satisfacción."

Por ahora es asistente técnico, pero, ¿Cómo se ve en unos años?

"Por ahora, quiero seguirme formando; apenas tengo 41 años y hay mucho por aprender. Quiero vivir esta experiencia al máximo. En este momento, etoy contento de que la junta directiva y el presidente, nos hayan respaldado y dado este voto de confianza. Quiero seguir llevando a Santa Fe a lo más alto."

¿Algún mensaje para la hinchada?

"Agradecido con Dios, la vida, Santa Fe, el cuerpo técnico, la junta directiva, el grupo de jugadores y la hinchada. Todos me han dado felicidades. Fui campeón con la institución que amo y ahora, en este nuevo rol, a seguir trabajando. Estamos en un momento lindo, donde lucharemos más por nuestros sueños, objetivos y llevar al club a otro nivel."