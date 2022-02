Rafael Dudamel: "Aunque faltan detalles, el equipo mostró una cara similar a la de la final en 2021"

Terminó el primer round de la Superliga y, este miércoles en el estadio de Palmaseca, Deportivo Cali y Deportes Tolima no se sacaron diferencias, empatando 1-1, a falta de 90 minutos para conocer al campeón. Frente a ello, el director técnico del 'azucarero', Rafael Dudamel, habló en rueda de prensa, analizó cada aspecto y se mostró optimista de cara a la vuelta.

¿Qué análisis hace?

"El balance es positivo. En el primer tiempo hicimos méritos para ganarlo, teniendo una mayor ventaja, por el ritmo, orden y actitud. El equipo se encontró mejor. El regreso de Teófilo Gutiérrez le da una mayor presencia en ofensiva y en creación de juego. Más allá de no haber ganado, las sensaciones son buenas de trabajo en equipo. Además, que las incorporaciones hayan rendido, me hace pensar que lo que se viene será bueno. Hemos salido bien librados de los primeros 90 minutos y llegaremos mejor para la vuelta. Fue un partido atractivo, digno de los campeones."

Hernán Torres pidió un árbitro de garantías para la vuelta, ¿Cuál es su opinión?

"No soy opinólogo y respeto sus razones. Para mí, el arbitraje lo hizo un poco accidentado, sobre todo en el primer tiempo, en la falta previa que nos anulan el primer gol, me quedan dudas, pero contra lo que ya está sancionado no se puede hacer nada; por eso, mantuvimos la intensidad y seguimos por la misma línea."

¿Ya encontró el mediocampo que quiere?

"Los quiero a todos bien. Mi tarea es tenerlos a cada uno en alto nivel porque, en algún momento, los necesitaremos, pero es fundamental consolidar buenas interacciones. Por eso, mantener una base o encontrar las duplas es fundamental para lo que se quiere.

¿Vio aspectos similares a lo de la final de la Liga II-2021?

"Creo que el equipo mostró una cara similar a lo de la final del año pasado. Por supuesto que no estamos en ese tope de la condición física y eso hizo que lo sufriéramos en el segundo tiempo, pero a Tolima lo reconocemos como un enorme rival y con recambio en cada una de sus líneas. Estoy seguro de que en 15 días estaremos en mejor forma. Ojalá podamos volver a hacer lo del año pasado y dar el golpe en Ibagué."