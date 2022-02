Rafael Dudamel: “Discúlpenme, pero este equipo lo desconozco, tengo muchas cosas para conversar”

Rafael Dudamel dio a conocer una faceta que no se le había visto desde que tomó las riendas del Deportivo Cali . El técnico venezolano no le encontró explicación a la caída por la quinta jornada de la Liga del fútbol colombiano, a manos de Envigado.

“Tengo una pena enorme, una pena gigante por la gente que vino a ver al campeón. No hemos dado un buen espectáculo y la verdad no encuentro cosas buenas sabiendo lo que tiene nuestro plantel. Me voy muy triste porque estuvimos muy lejos de nuestra capacidad”, aseguró el timonel ‘azucarero’.

Y es que Dudamel no entiende el nivel mostrado en territorio antioqueño, luego de conseguir la primera victoria en el campeonato a mitad de semana: “Todo repercute en el juego, pero este mismo equipo le ganó hace tres días a Pereira. No sé por qué en 72 horas se puede cambiar tanto, muchos de ellos el semestre pasado fueron muy importantes en la consecución del título”.

El estratega campeón con el Cali el semestre pasado no pudo ocultar su tristeza en la rueda de prensa después del compromiso: “Discúlpenme, pero este equipo lo desconozco, tengo muchas cosas para conversar, tengo muchas cosas para trabajar. En cuatro días tenemos la Superliga y la única forma de ganar es reanimando al equipo”.

Finalmente, no se excusó por el trajín de los partidos y envió un mensaje de cara al futuro: “Cada entrenador tiene que responder por su plantel, está claro que la seguidilla de partido es desgastante, pero estamos apenas en la quinta fecha. Debemos disfrutar lo que es competir”.