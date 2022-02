Rafael Dudamel: “Me he pasado buscando la vuelta al equipo, hoy hubo carácter deportivo”

Deportivo Cali perdió 1-0 con Tolima, en la Superliga del fútbol colombiano, este miércoles, pero Rafael Dudamel se fue más tranquilo por la forma en la que su equipo compitió.

“El balance general me parece que el equipo desarrolló lo que habíamos preparado, un poco más de agresividad en la pelota quieta que nos costó el partido, pero de ahora en adelante por lo visto hoy, debe ser un punto de inflexión para empezar a escalar. Ya no tenemos nada más que nos ocupe sino más jornadas, luego de Unión Magdalena tenemos semana larga y luego el clásico, después de esta demostración de hoy, no puedo esperar nada menos de ellos, sobre todo en ese carácter competitivo para jugar la final”, afirmó de entrada.

Además, el técnico venezolano mencionó que su equipo estaba bien desde lo físico para competir contra un duro rival como lo es el Tolima.

“El equipo llegó bien recuperado, físicamente bien, futbolísticamente, desarrollamos gran parte de lo que habíamos trabajado, por supuesto debe ser mejor para ganar partidos, desde lo que planteamos quedo agradado con la intención de desarrollarlo”, agregó.

Para finalizar, Dudamel aseveró que está trabajando constantemente y arduamente para “encontrándole, buscando como encontrándole la vuelta al equipo, como poder encontrar el mejor modulo táctico para encontrarnos como mejor equipo, eso es lo que me ha tenido ocupado en este tiempo”.