Rafael Robayo y su opinión de Tolima vs. Millonarios: “El campeón se definirá por penaltis”

Rafael Robayo es un jugador que conoce mucho de lo bueno, lo malo, lo divino y lo humano del fútbol colombiano. En ese desarrollo profesional salió campeón con Millonarios y Tolima , los elencos que se medirán este jueves, a partir de las 8:00 p.m., en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Con los ‘embajadores’ ganó la Copa Colombia de 2011 y la anhelada estrella 14 en el Finalización de 2012. Con el ‘vinotinto y oro’ dio el batacazo en 2018 y ganaron el segundo título del ‘pijao’ en el Apertura del 2018 contra Nacional.

Precisamente bajo las órdenes técnicas de Hernán Torres (2012) y Alberto Gamero (2018) consiguió esos campeonatos, por eso es una de las personas más indicadas para analizar lo que serán esos 180 minutos por la primera estrella del 2021.

¿A qué se está dedicando Rafael Robayo en este momento?

"Todavía nos mantenemos entrenado, obviamente nos preparamos para seguir jugando, ese es el plan. También estamos trabajando con una empresa deportiva que se llama Galaxy F.C. Internacional, ahí ayudamos a los jóvenes, entrenamos con ellos y lo proyectamos para el fútbol del extranjero".

¿Desea seguir jugando?

Publicidad

"Sí, claro, esa es la idea. Gracias a Dios las propuestas no han faltado, pero ahora la intención es estar en un proyecto internacional con Galaxy y luego seguir preparándonos en el tema educativo para cuando nos retiremos".

Entremos en lo que será la final del torneo. Primero, recordemos ese título de 2012 con Millonarios...

"Fue un año exigente, atípico por muchas cosas. Competimos en la Sudamericana, fuimos a Madrid a jugar contra el Real, tuvimos un mal resultado, pero eso nos sirvió para venir a Colombia con el objetivo de salir campeones en los torneos que estábamos jugando. Llegamos hasta las semifinales de la Sudamericana y salimos campeones en la final de la Liga, cuando por ahí no se tenía mucha credibilidad en lo que Millonarios podía llegar a hacer".

¿Y qué recuerda de la estrella con el Tolima?

"A Ibagué se llegó en un momento en que no había mucha expectativa en lo que era nuestra llegada al club, por parte de la hinchada y la prensa, porque lamentablemente el tema de la edad era algo que se convierte como en una traba. Es difícil que a los jugadores de más de 30 años se les dé esa oportunidad y pues ese respaldo del técnico fue importante en mi carrera y para el club. Se hizo un gran torneo, se llegó a la final cuando Nacional era el gran favorito. Frente a la adversidad, Dios nos premió con un título en una plaza muy difícil para los rivales y más para nosotros que llegamos con el resultado abajo".

¿Hace falta la experiencia y la veteranía en los equipos?

Publicidad

"Sí, claro. Si nos damos cuenta, en la semifinal entre Millonarios y Junior, aparte de Stiven Vega, que es joven pero tiene muchos partidos, los que se echaron el equipo al hombro fueron Macalister, Cristian Vargas, ‘Chicho’ Arango y Fernando (Uribe), que tenían una experiencia en el terreno de juego y corrieron todo el partido para quedarse con el paso a la final. En instancias definitivas como esa, se marca la diferencia a favor de los equipos que tienen hombres de más experiencia. Eso es algo que Millonarios y el ‘profe’ Gamero han entendido, la experiencia complementa a jugadores jóvenes".

¿Cómo es Gamero de técnico?

"Es un profesor exigente, que le gusta trabajar, hacer repeticiones en cada zona del equipo. Analiza mucho a los rivales y se caracteriza por tener su línea defensiva mejor parada que la ofensiva, pero sin dejar de lado la importancia de atacar cuando exista la oportunidad. Habla mucho con el jugador, le da confianza y lo hace mejorar".

¿Y Hernán Torres?

"Son muy similares en la exigencia y la preparación de los partidos. También le gusta tener equipos bien parados para después pensar en atacar. El ‘profe’ Torres era muy temperamental, trabajamos juntos en el Bucaramanga y ya era menos, pero es una persona exigente. No deja que los jugadores se relajen en la cancha y siempre está atento para hablar con el jugador y que rinda de la mejor manera".

¿Qué le gusta de este Millonarios que llega a la final?

Publicidad

"La actitud que ha mostrado el equipo, los jugadores de experiencia se han echado el equipo al hombro en los últimos partidos y se ha demostrado que no es la edad sino la actitud la que marca diferencia. En lo futbolístico Millonarios llega con dos jugadores en la parte delantera que están dulces con el gol. Eso en estas instancias puede marcar muchísima diferencia".

¿Qué le gusta del Tolima?

"Tolima es un equipo que lucha y siempre está en finales. Duró siete partidos sin ganar, rompió esa racha y ganó en Bogotá, eso da mucha confianza para volver a ganar. En especial en una nómina que tiene mucho recambio, dos o tres jugadores por posición, puede cambiar el esquema rápidamente porque tiene muchas variantes, eso me gusta desde que estuve allá".

¿Cómo cree que se desarrollará la final?

"No es fácil predecir, pero uno se imagina que será una final con partidos cerrados en los que el que cometa menos errores podrá sacarle provecho al resultado final. Espero ver dos equipos bien parados atrás, eso yo lo viví cuando juegue en ambos equipos, y con la concentración para hacer daño cuando se puede. Ese siempre ha sido un partido muy cerrado".

¿Y el campeón?

Publicidad

"Va a ser difícil, yo me atrevo a decir que va a haber un campeón por penaltis. Para mi no va a haber un ganador durante los 180 minutos. En esa definición cualquiera puede ganar, entonces me abstengo de decir un campeón porque va a estar muy cerrado".

¿A quién le va a hacer fuerza?

"Mi corazón está dividido, soy hincha de Millonarios pero quiero mucho al Deportes Tolima. Antes de esta Instancia lo hablaba con mi familia y amigos, para mi que la final sea Tolima-Millos, porque al final sé que voy a estar contento. Como hincha me gustaría que Millonarios sea campeón, esperemos qué depara la final".

Antonio Molina

Especial para GolCaracol.com