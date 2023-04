Real Cartagena y Cúcuta empataron 2-2, en un juego de toma y dame en la Primera B

Como uno de los duelos más atractivos de la undécima fecha del Torneo de la B en el fútbol colombiano, Real Cartagena y Cúcuta Deportivo se enfrentaron este domingo en el estadio Jaime Morón León, de la capital del departamento de Bolívar, para darle desarrollo a la jornada dominical con un auténtico ‘partidazo’, lleno de goles y buen fútbol con la igualdad final de 2-2.

Bastaron segundos para abrir el marcador en el juego, luego de un remate cargado de potencia y colocación por parte de Juan Diego Ospina, que puso un balón imbatible para el arquero rival, siendo este el 1-0 parcial a menos de dos minutos de juego. Esto para la alegría de los aficionados locales, que llegaron en buen número a las tribunas.

Esto le dio un impulso a los cartageneros, que inclinaron la cancha y desplegaron toda la artillería ofensiva en busca de un segundo gol que les diera la tranquilidad, pero los santandereanos impusieron condiciones y sin mucha profundidad, empezaron a aproximarse al área de los dirigidos por Martín Cardetti.

Con el segundo tiempo en juego, Cúcuta mantuvo el ritmo y dinámica, hasta aprovechar el desgaste en el Real Cartagena, que vio cómo la visita se montó en el encuentro y, posteriormente en el marcador viniendo de atrás para adelante.

Así, con anotaciones de Matteo Frigerio, a los 57, y de Jefry Arley Zapata, a los 70, fueron suficientes para que los ‘rojinegros’ pusieran nerviosos a los asistentes al estadio de la 'heroica'. Sin embargo, aún faltaba 20 minutos por jugarse.

Todo se puso cuesta arriba para los cartageneros con la expulsión del defensor central Daniel Pedrozo, a los 75 minutos. Sin embargo, en un duelo de ‘toma y dame’, los dirigidos por el argentino Martín Cardetti apostaron a las transiciones rápidas y un contraataque, que rompió la línea defensiva del visitante, terminó en un infortunado rebote en el cuerpo de Darwin Carrero, que marcó un autogol a los 85, siendo este el 2-2 final del partido.

Con este resultado, Real Cartagena se ubica en la segunda posición con 21 unidades, mientras que el Cúcuta permaneció en la cuarta con 20 puntos.

¿Cómo va la undécima jornada del Torneo de la B?

A falta de cinco encuentros para dar cierre definitivo de la fecha, Cortuluá sigue ubicado en la primera posición, con la oportunidad de escaparse o estancarse en puntos, cuando enfrente a Fortaleza en condición de local.

Con la igualdad a dos entre el Real Cartagena y Cúcuta Deportivo, ninguna de las dos escuadras pudo consolidarse en el liderato de la tabla de posiciones, siendo este un duelo de ‘toma y dame’ en el que cada equipo estuvo arriba del marcador en algún tramo del encuentro.

Resultados y encuentros de la undécima jornada:

Boca Juniors 1-2 Tigres

Real Santander 0-1 Orsomarso

Real Cartagena 2-2 Cúcuta Deportivo

Cortuluá vs. Fortaleza: domingo 9 de abril a las 8:30 p.m.

Bogotá vs. Leones: lunes 10 de abril 3:00 p.m.

Patriotas vs. Valledupar: lunes 10 de abril 4:00 p.m.

Barranquilla vs. Llaneros: lunes 10 de abril 5:00 p.m.

Deportes Quindío vs. Atlético: lunes 10 de abril 8:00 p.m.