Repatriar futbolistas referentes, la forma en que se ha movido el mercado de jugadores en Colombia

Este viernes se dio inicio a la Liga II-2021 y la tendencia que se ha marcado en los fichajes de los equipos de la Dimayor es la del regreso de jugadores colombianos al medio local.

Casos como los de Dorlan Pabón, regresó a Nacional, y Harold Preciado y Michael Ortega, que retornaron al Deportivo Cali , y hasta Edwin Herrera, quien estuvo en el fútbol portugués y ahora jugará de nuevo en Santa Fe.

Eso remarca que los clubes le están apostando a repatriar jugadores con sentido de pertenencia y amor por la camiseta, para reforzar sus nóminas.

Desde que la pandemia del coronavirus se expandió por el planeta, el sector del entretenimiento ha sido uno de los más golpeados por las restricciones de las autoridades de salud y la imposibilidad para funcionar.

El fútbol, y el deporte en general, ha tenido muchas restricciones para regresar a la normalidad y los equipos han tenido que hacer milagros para poder seguir funcionando. La ausencia del público y la crisis económica que se ha derivado por las pérdidas ocasionadas por la pandemia, han afectado el negocio y el espectáculo del fútbol.

Los patrocinadores priorizan otros rublos antes de optar por la publicidad y básicamente los equipos viven del dinero de la televisión o la venta de los derechos deportivos de los jugadores.

Estas son unas de las razones más poderosas por la que la contratación de grandes jugadores en el fútbol colombiano, ha brillado por su ausencia en estas últimas temporadas.

“La transferencia de futbolistas no ha estado fácil, no solo en Colombia sino en todo el mundo, por la crisis que estamos atravesando. En nuestro país el mercado se ha movido de una forma en que los jugadores que han llegado son aquellos que han regresado a su casa, como ha sucedido en el Deportivo Cali, en América y Nacional. Ya no es fácil traer grandes jugadores como en otros años porque la pandemia ha afectado las finanzas de los equipos”, explicó Raúl Ramírez, hombre que actualmente es representante de jugadores y ha estado vinculado al mundo del fútbol por más de 20 años.

El análisis de Gustavo Gallo, otro agente de futbolistas, también está enfocado en que la crisis financiera desatada por el Covid-19 desde luego ha afectado el traspaso de jugadores, sobre todo el de lo nombres rimbombantes.

“Hay que entender que la pandemia ha tocado mucho las finanzas de los equipos y se están cuidando de hacer grandes gastos en una contratación o en salarios altos. Afortunadamente poco a poco la situación se está normalizando y cuando la gente vuelva a los estadios y la economía se empiece a reactivar, seguramente todo estará igual o mejor que antes”, manifestó Gallo, quien tiene más 10 años en la representación de jugadores.

Esa situación económica y la colaboración de los jugadores, que han decidido bajar sus salarios para mantener estables las finanzas de los equipos, han generado que los clubes opten por la opción de repatriar jugadores, así no tengan pasado en el club, como los casos de Cristian Martínez Borja, que llegó a Junior, y el de Alexander Mejía, quien firmó con Santa Fe.

“Los equipos han contratado jugadores que no han dado resultado y sí han valido bastante dinero. Entonces es más seguro para los clubes optar por futbolistas que hayan sido referentes, que quieran la camiseta, o que han crecido en la institución, y eso hace que el dinero sea mejor utilizado, hay menos riesgo y las hinchadas también se sienten felices”, añadió Gallo sobre la tendencia que más se marcó en los traspasos más llamativos de los clubes colombianos.

Si bien regresaron algunos jugadores importantes, también se marcharon otros que los equipos no pudieron retener como Duván Vergara, Miguel Borja y Yerson Mosquera. Ahí surge el interrogante de si Colombia paga buenos salarios, con respecto a los países vecinos, o más bien no es rentable para los futbolistas jugar en la liga colombiana.

“Colombia está entre los tres países de la zona que mejores salarios paga, detrás de Brasil y Argentina. México, por ejemplo, paga mucho mejor. Pero ellos también se han visto afectados y ya no están llevando tanto jugador cinco estrellas, como decimos nosotros. Llevan, pero futbolistas con proyección en lugar de figuras ya consolidadas”, expuso Ramírez.

“Es normal que los equipos estén ofreciendo menos dinero en los salarios, ellos se están cuidando mucho pues también están recibiendo menos por la falta de taquillas, pero Colombia contrata y ha traído algunos extranjeros, todavía es un buen mercado y una buena plataforma para saltar a otras ligas”, añadió Gallo, que en su momento trajo al arquero paraguayo Anthony Silva al fútbol colombiano.

Todavía el libro de traspasos sigue abierto y podrían llegar más refuerzos a los clubes del rentado nacional, lo que es poco probable es que sean grande figuras del fútbol del continente, porque la austeridad está mandando en las finanzas.