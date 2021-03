Ricardo La Volpe, fiel creyente de Sebastián Villa: "Es el desequilibrio de Boca Juniors"

Sebastián Villa se convirtió en parte fundamental en el plantel de Boca Juniors , sus goles, asistencia y rendimiento, lo han empezado a resaltar por encima de otras piezas importantes del plantel 'xeneize'.

Al delantero colombiano le llueven los elogios en Argentina y este jueves sumó otro y de una voz autorizada en el fútbol argentino. Se trata de Ricardo La Volpe , entrenador 'gaucho' de extenso recorrido y que también estuvo en el banquillo azul y oro.

"El 70 por ciento de Boca hoy es Sebastián Villa, ni Edwin Cardona ni Carlos Tévez. Villa es el que rompe el equilibro", afirmó el formador argentino.

Además, el entrenador extendió sus declaraciones sobre el actual plantel que dirige Miguel Ángel Russo y le tiró pullas a Juan Roman Riquelme: "¿Qué River juega mal? River es el único equipo que trata jugando, sale jugando desde abajo, de repente cambia a una línea de tres, no comparto esa idea ni soñando. Me extraña que Riquelme diga eso, si River juega mal, imagínate como jugaba el equipo que jugaba él con Mauricio Serna, Traverso y Cagna."

Y dejó elogios sobre el equipo que integran los colombianos Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal: "Gallardo no solamente piensa en el equilibrio, siempre es protagonista e intenta salir jugando desde el fondo, toma riesgos. Enzo Pérez le simplifica el fútbol a cualquier entrenador. Me encanta porque saca la pelota limpia desde atrás y hoy no es fácil"