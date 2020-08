Roberto Ovelar: “Quiero despertar para salir de la pesadilla en la que estamos, que sea como antes”

View this post on Instagram

Día a día, me levanto queriendo acabar con esto, que todo sea como antes, quiero ver a mi familia. Deseo las palabras de mi padre, Añoro un beso en la mejilla de mi madre, La mirada de mi padre y los abrazos de mi madre, Conversaciones con mis hermanos, jugar con los niños, comidas familiares, el campo, la naturaleza, quiero a mi familia de vuelta, Quiero despertar para salir de la pesadilla en la que estamos. Los extraño en la distancia, los amo con mi vida entera.