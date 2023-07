Santa Fe anunció su lista de convocados para enfrentar a Cali, con la ausencia de Hugo Rodallega

En la segunda salida de Huberth Bodhert como entrenador de Santa Fe, el cartagenero deberá enfrentar aun rival de ‘quilates’ por los octavos de final de la Copa Colombia, sin una de sus grandes figuras y referentes del equipo. Así como lo anunció el cuadro ‘cardenal’ a través de sus redes sociales, Hugo Rodallega no viajó a la ‘sucursal del cielo’ con el resto del plantel.

De cara a lo que será el primero, de los dos compromiso en la serie, los ‘leones’ deberán afrontarlo sin Rodallega, autor de el único gol anotado en la presente temporada para los capitalinos, que, en sus intenciones de clasificar a la siguiente fase de la competencia, será importante lograr un marcador favorable en el estadio Palmaseca de Cali.

Y justamente, con la mira puesta en lo que será este compromiso, Santa Fe anunció la lista de jugadores convocados, con los que irá a enfrentar al cuadro ‘verdiblanco’, que tendrá oficialmente el estreno de Jaime De La Pava como nuevo estratega del equipo, después de la renuncia de Jorge Luis Pinto.

Dentro de los elegidos por Huberth Bodhert para custodiar el arco ‘cardenal’, aparecen Antony Silva y Juan Espitia, quienes estarán acompañados más adelante por la línea defensiva, conformada por Fabián Viáfara, Juan Millán, Iván Scarpeta, David Ramírez Pisciotti y Dairon Mosquera.

Publicidad

Ya en el centro del campo, Rubén Manjarrés, Iván Rojas, Yilmar Velásquez, John Meléndez, Harold Rivera, Jhojan Torres, Fabián Sambueza y Christian Marrugo serán los encargados de cohesionar el juego defensivo con el ofensivo, además de dar un equilibrio y creación en la idea de juego. En la línea ofensiva, que no contará con Hugo Rodallega, estará Ever Valencia, Kevin Londoño, Yeison Moreno y Emerson Batalla.

¡Ya en Cali ✈️! Estos son los convocados por el DT Hubert Bodhert 🦁 para el juego de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/3wiOLLnWgK — Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 27, 2023

Frente a las razones de la ausencia del delantero, el club bogotano todavía no ha dado un parte oficial de su ausencia, sin embargo, se estima que todo se debe a un problema físico que le impide estar en óptimas condiciones para este juego, por lo que, con su baja sensible dentro del campo, el ‘expreso rojo’ deberá buscarle un reemplazo importante para no sufrir su no presencia.

El juego entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, que significará el cierre de la jornada del jueves 27 de julio, se disputará en el estadio Palmaseca a las 8:00 p.m. (hora colombiana), con el acompañamiento de la hinchada ‘azucarera’, que todavía no contará con Teófilo Gutiérrez en cancha, después de que no fuera convocado por Jaime De La Pava.