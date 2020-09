Santa Fe vs Millonarios: “Me da tristeza con Alberto Gamero porque sé lo trabajador que es”

Este domingo, Santa Fe y Millonarios protagonizarán una nueva edición del clásico capitalino. Ambos equipos llegan con realidades diferentes: el rojo peleando los puestos de arriba y el azul, con tan solo un partido ganado en todo el torneo.

Sin embargo, el verso siempre será el mismo: los clásicos son partidos aparte. Por eso, Luis Yanes compartió con GolCaracol.com sus recuerdos de estos encuentros y además no ocultó su preocupación por ver el presente que vive Alberto Gamero, uno de los primeros técnicos que tuvo en su carrera.

Habló de todo: vea las primeras impresiones de Santiago Arias como jugador del Bayer Leverkusen

“Yo estuve con Gamero y fue el entrenador que me empezó a corregir y ubicar dentro del terreno de juego. Le tengo mucho cariño porque te dice las cosas de frente: lo bueno y lo malo. Además, es un técnico que siempre le da la confianza que el jugador necesita”, señaló el exdelantero de Santa Fe.

Yanes fue más allá y afirmó que “me da tristeza con Gamero porque sé lo trabajador que es. Yo sé que se he visto el video de la derrota contra Once Caldas por ahí 15 veces, así que preparó el clásico como ningún otro partido”.

“Gamero tiene mucho que aportarle a Millonarios. Ojalá que las cosas se le empiecen a dar. No merece estar en la posición que está, porque además tiene buen equipo”, continúo.

Publicidad

Por eso es que Yanes confesó que, si bien su corazón está con el rojo capitaliano, no le molestaría que el azul, por Gamero, consiga los tres puntos. “Quiero que gane Santa Fe, pero pues estimo mucho al ‘profe’”.

Y es que a la hora de analizar al cuadro ‘cardenal’, el exdelantero samario sabe de primera mano lo que está en juego y a la hora de jugarse por alguien no duda en elegir al hombre de los goles en Santa Fe.

“No habrá público, pero los dos equipos saben muy bien cuál es el objetivo. Lo tienen claro. Va a hacer un partido de mucha presión. Yo veo a un Diego Valdés definiéndolo, es el goleador y ya lo ha demostrado. Él está contento en Bogotá y los goles son amores”, concluyó.

Así está la tabla de posiciones del fútbol colombiano