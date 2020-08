Santa Fe y los recuerdos del título de la Suruga Bank: "Para nosotros era un Mundial de Clubes"

View this post on Instagram

Con ustedes el héroe, campeón, temerario, ídolo, famoso, glorioso, insigne, titán, protagonista o estrella de la Suruga Bank 🇯🇵 Championship... Rufay Zapata 🦁 @rufay12 👏. Entrevista completa en nuestro canal de Youtube, Fan Page Oficial de Facebook o deslizando en nuestras stories. #JapónNoEsParaCualquiera 🎌.