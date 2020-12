Santa Fe y su disputa jurídica con un Centro Comercial por su marca

Este miércoles, los hinchas de Independiente Santa Fe, que por estos días no se cambian por nadie por el presente deportivo del equipo y están más ilusionados que nunca con la décima estrella, quedaron sorprendidos con la noticia de un lío jurídico con el Centro Comercial que lleva su mismo nombre.

“¿Santa Fe no podrá volver a usar su nombre?”, fueron las primeras reacciones de los aficionados del cuadro ‘cardenal’, y en general del fútbol colombiano. Sin embargo, más allá de que el tema no sea tan así; sí es un lío jurídico difícil de comprender para quien no tenga el conocimiento pleno del asunto.

Por eso, en GolCaracol.com se buscó a Santiago Lombana, abogado experto en propiedad intelectual y competencia desleal, para explique paso por paso todo este lío jurídico en el que se encuentra el cuadro dirigido por Harold Rivera .

¿Cómo entender de entrada este problema?

“En julio de 2005 el Centro Comercial Santafé obtuvo el registro de la marca mixta ‘Santafé’ para identificar los servicios de la clase 41, que son los de educación, formación, actividades deportivas y culturales. Posteriormente el ‘Club Deportivo’ solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la expresión como registro de marca, la palabra “Santa Fe” para identificar de igual forma este tipo de servicios”.

¿Qué son los servicios de la clase 41?

“Viene de una clasificación denominada la ‘Clasificación de Niza’ que lo que busca es clasificar productos y servicios aplicables a los registros de marca. Entonces de la clase 1 a la clase 34 se identifican productos y de la clase 35 a la 45 se identifican servicios. Entonces cada vez que una persona pretenda registrar una marca tiene que determinar qué productos o servicios identificaría con ella para determinar qué clases cubriría".

Pero Independiente Santa Fe brinda todo tipo servicios y productos…

“Puede haber marcas que estén en varias clases. De hecho, en este caso resulta paradójica la noticia porque si uno se pone a revisar qué marcas tiene registradas Santa Fe ante la SIC, se puede acreditar que el Club ostenta el registro de ‘Santa Fe el expreso rojo’ y ‘Santa Fe los cardenales’, precisamente para identificar estos servicios de formación deportiva. Sin embargo, en este tema debe usarla tal cual la tiene registrada. Sí podría denominarla con su nombre Santa Fe, pero siempre debe ir acompañada de la expresión ‘expreso rojo’ o ‘cardenales’. De lo contrario, el Centro Comercial podría iniciar acciones legales”.

¿Y estas acciones legales podrían ser?

“El Centro Comercial tiene una posición favorable. Podría iniciar una demanda por infracción a su marca o por competencia desleal ante la SIC. En la cual buscaría que un juez le ordenaría a Santa Fe el cese del uso de esa expresión, y si existen perjuicios económicos pueden llegar a solicitar su resarcimiento".

¿Si el equipo de fútbol fue primero, por qué el Centro Comercial tiene una posición favorable?

“Independiente Santa Fe alega también que ellos vienen usando esa expresión desde hace muchísimo tiempo antes de que el Centro Comercial naciera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en Colombia el derecho de una marca se obtiene con su registro. Contrario a otros sistemas como el de Estados Unidos, en el cual uno obtiene el derecho sobre una marca con su primer uso en el comercio. Eso no ocurre acá. El Centro Comercial obtuvo primero su registro y por ende puede oponerse a la solicitud del equipo”.

Quiere decir que registró primero la marca para identificar servicios de la clase 41…

“Exacto. Cuando se solicita una marca, esta se publica para que los terceros que puedan verse afectados por este registro presente oposición. Efectivamente en su momento, el Centro Comercial radicó una oposición ante la SIC por la solicitud que hizo el Club Deportivo. Básicamente lo que alegaba era que las expresiones que ponen las marcas son idénticas y que además identifican servicios idénticos, lo cual podría generar confusión en los consumidores”.

¿La gente sí confunde el equipo de fútbol con el Centro Comercial?

“La posición de Independiente Santa Fe siempre fue que la gente no se iba a confundir, todo el mundo sabe que es un Club Deportivo. Sin embargo, ni la SIC ni el Consejo de Estado lo vieron así porque consideraron que los signos simplemente son idénticos e identifican los mismos servicios. Al ser identificados así, según los fallos, es fácil que una persona adquiera un servicio pensando que es otro; o asocie a las dos empresas creyendo que hay una relación comercial entre ellas”.

¿Qué sigue entonces para Independiente Santa Fe?

“Esto no quiere decir que Independiente Santa Fe no pueda usar la expresión 'Santa Fe' en el comercio, pues de ello tiene registradas en la SIC varias marcar para identificar otros productos y servicios, lo que ocurre es que no puede nombrar a sus escuelas de formación solo con la palabra 'Santa Fe'. Existen otros recursos que deberá definir su equipo legal".

