Santiago Giordana: "Es la primera vez que consigo un título y por eso estoy muy feliz"

Santiago Giordana es uno de los recientes refuerzos de Millonarios para este año 2024. El futbolista llegó proveniente del Real Garcilaso de Perú, equipo donde supo ser goleador y dejar una marca importante en el fútbol de dicho país. Ahora, ha decidido continuar su carrera deportiva en uno de los equipos más representativos de Colombia: Millonarios.

De hecho, su impacto no se hizo esperar mucho y en su tercer partido con los 'embajadores', logró ser la figura indiscutida de la vuelta de la final de la Superliga, partido en donde logró marcar y darle un título a su nuevo club, luego de haber ganado con un marcador global de 2-1 al Junior de Barranquilla.

Luego de haberse consagrado como supercampeón de Colombia, el delantero dio sus sensaciones de este importante título en exclusiva para el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Es la primera vez que consigo un título" , aclaró. "Por eso estoy muy feliz. Han sido muchas emociones juntas. Fue la primera vez que jugué una final, el estadio estuvo totalmente lleno, se dio el resultado; fue una noche soñada", recordó el atacante.

"Uno siempre sueña con cosas lindas y se imagina haciendo goles, pero la verdad que fue muy emocionante y muy lindo y estoy muy contento por como se dio el partido", agregó el jugador sin salir de su asombro.

Incluso, tuvo tiempo para relatar su tanto contra Junior, agregando detalles inéditos de lo ocurrido en el estadio El Campín. "'Leo' Castro iba conduciendo y le hacen falta y al caerse el defensor le quiere sacar el balón y justo en el rebote me la deja firme y perfilada. Ya cuando vi la pelota ahí, no dudé y me metí para recibir y marcarle al arquero, pero no fue fácil. Pensé también que el central me podía llegar y por eso trate de patear antes para que no pasara eso y menos mal el balón pudo tocar la red", con emoción habló respecto aquella anotación que terminó por significar un título..

Sin embargo y pese a haber mostrado un rendimiento muy alto en la final de la Superliga contra Junior, asegura no estar a su máximo nivel y que se sigue preparando para alcanzar el máximo de sus capacidades para poderle brindar lo mejor al equipo. "La verdad que de a poco me voy sintiendo mejor físicamente. No me siento todavía al 100% y sé que puedo dar mas y con el correr de los partidos, de los días de entrenamiento, sé que voy a agarrar mejor nivel físicamente", aclaró.

Otras declaraciones de Santiago Giordana en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'

Santiago Giordana, nuevo jugador de Millonarios.

¿Qué pensó cuando salió la posibilidad de venir a Millonarios?

"Cuando salió el nombre de Millonarios, uno empieza a investigar, pero uno ya sabe, uno viendo Copa Libertadores conoce lo que es Millonarios. Antes no mucho, porque no había jugado en esta liga, pero ahora, ya estando acá, uno conoce lo grande que es la institución".

¿Ya conocía a David Macalister Silva?

"De Macalister me hablaron muy bien siempre. De hecho, he hablado también con Jacobo Kouffati, amigo que jugaba acá, y él me habló de 'Maca', del equipo, del club y uno empieza a buscar referencia y siempre me hablaron muy bien de él".

Santiago Giordana celebra con Leonardo Castro Foto: Millonarios

¿Cómo ha sido la relación con Leonardo Castro en lo que lleva de entrenamientos y partidos?

"Nos conocemos poco, pero de ahí nos vamos entendiendo y tratamos de hacer lo que nos pide el 'profe' (Alberto Gamero). Por ahí me pide que pivotee más atrás y que 'Leo' lea lo que yo haga para tirar diagonales y con los entrenamientos nos iremos conociendo un poco más".

¿Qué fue lo que hizo luego de llegar a la casa, tras ser campeón de la Superliga?

"Yo todavía estoy en el hotel donde concentramos, porque no me han entregada la casa, así que tuvimos la cena en mi casa", bromeó el delantero. "Pero mi primera llamada fue a mi esposa, a mis hijas y luego llamé a mis padres, que son los responsables de todo esto. Mi esposa estaba feliz y ellos son los que están respaldándome en todos los momentos. Ellos son los que la pelean con uno. Lagrimas, emoción, de todo un poco se vivió".