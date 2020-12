Santiago Montoya, entre su adiós a Millonarios y la bienvenida en el Bucaramanga

Santiago Montoya no va más en Millonarios , luego de una estadía con más lesiones que con protagonismo y en la que no pudo mostrar todo su talento. Ahora, se trasladará al Bucaramanga .

“Llegué con una gran ilusión, con muchas ganas de escribir mi nombre en la historia de esta gran institución, Pero como en la vida no todo sale como nosotros queremos, tuve momentos muy difíciles que me impidieron cumplir muchas de las metas que me propuse al llegar aquí”, escribió de entrada el volante, en sus redes sociales, este miércoles.

A pesar de eso, señaló que siempre dio lo mejor de él cuando estuvo en cancha y que agradece a todos en el club.

“Hoy después de 3 años vestido de azul y blanco tengo que decir adiós con la cabeza en alto y la tranquilidad que me deja saber y sentir que siempre intente y me esforcé́ al máximo para ser mi mejor versión. Quiero agradecer a mis compañeros, cuerpos técnicos que tuve el placer de tener, a la parte administrativa porque me mostraron un respeto único e incondicional, a los hinchas que siempre me mostraron el apoyo y la fe que necesitaba para seguir adelante”, agregó.

Por último, Santiago Montoya le auguró lo mejor a Millonarios para los años venideros: “Deseo de todo corazón que de ahora en adelante vengan muchos triunfos y que la gloria vuelva a prevalecer en el presente de esta gran historia llamada MILLONARIOS”.

Minutos más tarde, Atlético Bucaramanga sorprendió a todos y confirmó el fichaje del volante antioqueño para el 2021.