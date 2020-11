Se definen los semifinalistas del fútbol colombiano: hay varios que quieren dar la sorpresa

Atlético Nacional enfrentará este sábado al América de Cali en un partido de vuelta de los cuartos de final en el que intentará dar las puntadas decisivas para avanzar a las semifinales del fútbol colombiano, pero con una plantilla diezmada por los contagios de covid-19 y las lesiones.

El club 'verdolaga', dirigido por Alejandro Restrepo desde que Juan Carlos Osorio dejó el cargo hace unas semanas , ganó el duelo de ida por 2-1, pero ahora lidia con el problema de cambiar parte de su nómina porque nueve jugadores de la plantilla resultaron positivos para coronavirus.

Además de las bajas por el coronavirus , Restrepo tiene que armar un rompecabezas porque tampoco podrá contar con Geisson Perea, Christian Mafla, Juan David Cabal, Cristian Blanco, Estéfano Arango y Andrés Andrade, que están en el departamento médico por diferentes lesiones.

A propósito de las variantes obligadas del Atlético Nacional, el capitán del América, Adrián Ramos, señaló que el conjunto verde "tiene una nómina amplia y nosotros no podemos estar pensando en quiénes pueden jugar o no; tenemos que pensar en nuestro trabajo, en lo que debemos hacer, e independiente del once que ellos paren tenemos que salir con la mentalidad de ganar el partido".

Mientras tanto, el Deportivo Cali, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, recibirá a La Equidad con la ventaja de haber sacado un empate 1-1 en el comienzo de esta fase del torneo colombiano.

Los 'zzucareros' buscan en este partido el bálsamo que les alivie la derrota sufrida el martes pasado en Buenos Aires por la Copa Sudamericana frente al Vélez Sarsfield por 2-0.

El argentino Agustín Palavecino comandará el ataque del Deportivo Cali y tendrá el respaldo de Deiber Caicedo y Ángelo Rodríguez.

El domingo el Tolima recibirá en Bogotá y no en Ibagué, su sede, al Junior , que amenaza con no jugar si el partido no se realiza en la capital tolimense.

El cambio de sede pedido por el Tolima se debe a que se iniciaron las obras de remodelación del estadio Manuel Murillo Toro, uno de los escenarios del Sudamericano Sub-20 del año entrante.

En una carta enviada a la Dimayor, el presidente del Junior, Antonio Char, solicitó que "el partido se realice en un estadio que garantice la igualdad de condiciones inicialmente sorteadas o, de lo contrario, se verá en la "imperiosa necesidad" de no presentarse a disputar dicho partido e interponer las acciones correspondientes por considerar vulnerados sus derechos".

Junior considera que la decisión de jugar en Bogotá "atenta contra el rendimiento y desempeño físico y metabólico de sus jugadores, quienes de la mano con el preparador físico se están acondicionando para jugar en unas condiciones como las de la ciudad de Ibagué, tal y como lo había determinado el sorteo realizado la semana anterior".

"Sorprende el cambio abrupto de sede de estadio de la ciudad de Ibagué a la ciudad de Bogotá, que se encuentra a 2.630 metros sobre el nivel del mar, para un equipo como el nuestro que está a nivel del mar, más aún, cuando la Dimayor ya debía tener conocimiento de la imposibilidad de utilizar el estadio de Ibagué", dice Char en la carta al organismo rector del fútbol colombiano.

Junior argumenta que debe viajar a Chile tan solo dos días después de haber jugado el citado partido contra el Tolima, por lo que con anterioridad le había solicitado a la Dimayor y al mismo Deportes Tolima tener en cuenta esta situación.

"El esfuerzo durante el partido y la correspondiente recuperación post esfuerzo genera mayores demandas fisiológicas que llevan a que la recuperación neuromuscular y metabólica se demoren más si se juega en una ciudad como Bogotá a otra distinta como Ibagué, Pereira o Armenia", anota la misiva del Junior a la Dimayor.

Por otro lado, Independiente Santa Fe será anfitrión del Deportivo Pasto con el firme propósito de darle vuelta al 0-1 del juego de ida.

Los 'cardenales' terminaron como líderes de la fase anterior pero si no logran avanzar a las semifinales esos resultados no servirán de nada.

Los dos equipos tienen a disposición a todos sus jugadores de primera línea y se prevé un juego muy disputado porque ambos quieren estar en la siguiente fase del torneo colombiano.

En caso de que los equipos terminen igualados en puntos en sus respectivas liguillas se desempatará por lanzamientos desde el punto penalti.

