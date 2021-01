¿Se podría postergar el fútbol colombiano por el segundo pico de la pandemia?: Dimayor responde

Con 16.835 nuevos casos de coronavirus, confirmados por el Ministerio de salud, el pasado martes 5 de enero fue el día con mayor número de contagios en lo que va de la pandemia. Datos que, según los expertos, pueden seguir aumentando. Por eso, a diez días del inicio del fútbol colombiano, ¿está en riesgo el comienzo de la Liga?

“Sería durísimo para todos los clubes. Ya hay contratos firmados, los equipos han hecho grandes inversiones, nosotros también hemos invertido en todos los protocolos de bioseguridad y este sería el peor escenario para todos. Sin embargo, nosotros no estamos ajenos a la realidad del país. Primero está la salud y deben existir plenas garantías para que esto no corra ningún riesgo. Ojalá la situación no se agrave”, le respondió de entrada Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor a GolCaracol.com.

De hecho, el dirigente fue más allá y dio por sentado que, por ahora, “nuestro plan es seguir alineados con todos los protocolos del Gobierno y el Ministerio de Salud. Vamos a empezar nuestra Liga el fin de semana del 16 y 17 de enero. Estamos viviendo momentos difíciles y depende mucho de cómo lo manejemos como sociedad y los autocuidados de cada individuo”.

En ese sentido, Jaramillo se mostró orgulloso del comportamiento de los clubes del fútbol colombiano durante al semestre pasado, pese a que reconoció que no pueden bajar los brazos; y menos en estos momentos.

“Todo el manejo que le dieron fue bueno. Estuvimos muy por debajo del promedio de contagios nacional, que es del 3%. Sí, se presentaron en su momento casos masivos como en Tolima, Nacional y Junior , pero en general todos los departamentos médicos hicieron un gran esfuerzo. Nos dimos cuenta que los jugadores se contagiaban cuando salían de las ‘burbujas’ de los equipos, e igual, también tuvieron un compartimiento ejemplar”, señaló.

En ese sentido, defendió –sin quitar responsabilidades- las concentraciones masivas que se presentaron durante las finales del fútbol colombiano, las cuales para muchos han ayudado en el incremento de contagios en las principales ciudades del país.

“Es muy difícil señalar y dar como responsables a un solo grupo social. No se le puede echar toda la culpa a las celebraciones que se llevaron en un momento deportivo. Es complicado decirles a los hinchas cómo se deben comportar. Claro, debemos seguir mandando el mensaje desde todos los frentes que vivan de manera diferente estos hechos deportivos y creo que en parte se logró; pero igual son circunstancias que muchas veces se salen de las manos”.

En cuanto a su gestión y al nivel que espera en el fútbol colombiano para este 2021, Jaramillo se mostró ilusionado de “continuar con la misma solides del año pasado, donde sacamos con éxito todo lo que nos propusimos. Esperemos lograr de alguna manera cambiar los estatus de la Dimayor , un mejor déficit financiero y que los equipos tengan más liquides”.

“Para este año los equipos se han venido reforzando de buena manera. Muchos equipos le están apostando a la cantera y a mí eso me genera una gran ilusión. Estimula. El mejor ejemplo lo tenemos con el América que salió campeón con una muy buena base de sus divisiones juveniles. Yo estoy convencido del talento del futbolista colombiano. Eso va a ser que nuestra liga sea competitiva a nivel internacional”, resaltó.

Al final, pero no menos importante, respondió sobre el mayor interrogante que por estos días acapara la atención de todos los aficionados al fútbol en nuestro país: ¿En qué va el tema de la llegada de Reinaldo Rueda a la Selección Colombia?

“Ustedes saben más que yo”, respondió entre risas. Sin embargo, se sinceró y aseguró que “ha sido un proceso lento. Reinaldo tiene que resolver primero su situación en Chile. La Federación chilena está manejando el tema con mucho cuidado, no quiere hacer nada de afán. Pero todos sabemos que Rueda es una gran opción para la Selección Colombia y esperemos que se concrete”.

