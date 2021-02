¿Se van Matías de los Santos y Andrés Román? "Cualquier plata que entre a Millonarios es bienvenida"

Este jueves retumbó en el país la noticia que llegó desde Argentina sobre el interés de Boca Juniors por Andrés Felipe Román . La prensa de ese país afirmó que supuestamente el negocio sería oficial en las próximas horas y Millonarios perdería a su lateral derecho titular.

A esto se le sumó la muy adelantada salida de Matías de los Santos a Vélez Sarsfield , también de Argentina; pero de quien sí ya el técnico Manuel Pellegrini habló esta semana. “He conversado con él, ya estuvo acá y conoce el club. Se quedó con la espina de seguir trabajando acá y estamos esperando que se solucione pronto su llegada”, dijo en rueda de prensa.

“Hasta ahora me estoy enterando de esta información. Sabemos lo de Matías, pero lo de Román no. Él estaba con la Selección Colombia y lo esperamos al entrenamiento de mañana (viernes). Igual, las dos cosas no dejan de ser rumores”, le aseguró a GolCaracol.com Orlando Rojas, asistente técnico de Alberto Gamero.

De hecho, aseveró que el central uruguayo por ahora no estará en la convocatoria para el partido de este sábado contra La Equidad, tal como sucedió en la última fecha. “Ahí tenemos a Andrés Llinás, mientras se resuelve su situación. Matías ha entrenado todos estos días con nosotros porque todavía no hay un acuerdo ni se ha dicho nada”.

Ante la posibilidad de concretarse dichas salidas, Rojas señaló: “Lo que te diga son especulaciones, pero esperemos que los directivos ya tengan en mente varias opciones de jugadores por si necesitamos reemplazarlos”.

“Estas son las cosas que pasan en el fútbol y más en estos momentos donde cualquier plata que le entre a Millonarios es más que bienvenida. Más allá de que el torneo ya empezó, la situación de la pandemia nos obliga a esto. Le pasó al Cali con Agustín Palavecino y nos está pasando a nosotros con Matías, son propuestas que llegan y uno está supeditado a esto”, complementó.

Bajo este escenario, Millonarios prepara su partido para este sábado contra La Equidad ; en un torneo en el que es invicto y lleva 10 puntos en 4 partidos; uno menos que Deportivo Cali ; líder con 13 unidades.

