Sebastián Viera 'calienta' motores para su despedida con Junior: "Me gustaría ver el estadio lleno"

El nombre de Sebastián Viera ha sonado en las últimas horas debido a que este sábado 8 de julio se programó en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, el partido de despedida del uruguayo, que para este semestre no siguió más en el arco de los 'tiburones' después de más de 12 años en la institución. Para ese compromiso de exhibición están invitados hombres de la talla de Luis Díaz, Giovanni Hernández, Luis Fernando Muriel, Carlos 'el Pibe' Valderrama y otras figuras reconocidas del balompié nacional e incluso no se descarta alguna sorpresa internacional.

Y para hablar de ese tema de su adiós del fútbol activo, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', contactaron a Viera, quien dio algunos detalles de ese juego y también se refirió hacia dónde quiere apuntar ahora que decidió colgar los guantes, pese a haber recibido ofertas varias en las últimas semanas.

Referente a los jugadores que harán presencia el próximo sábado en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el guardameta uruguayo soltó los nombres de aquellos que lo acompañarán en su homenaje: “Hasta ahora los confirmados son José Luis Chunga, Iván Vélez, Yossymar Gómez, Andrés Felipe González, Braynner García, Álvaro ‘Caracho’ Domínguez, Luis Narváez, James Sánchez, Teófilo Gutiérrez, Giovanni Hernández, el ‘Pibe’ Valderrama, Jorge Aguirre, Víctor Cortés, Carmelo Valencia, Luis Fernando Muriel y Luis Díaz”.

De todas maneras, Viera también aceptó que otros varios se quedaron por fuera de la ‘fiesta’, debido a algunos compromisos profesionales que les impidieron aceptar la invitación de su despedida en el Junior: “Para mí es una alegría enorme, un orgullo que puedan asistir y acompañarme, tengo muchos compañeros que no pudieron venir porque están activos, porque tienen juegos de fogueos con sus clubes, que los técnicos no los dejaron, otros en el exterior empezando pretemporada, pero los que están estoy contento que podamos disfrutar todos la tarde del sábado”.

Sebastián Viera con el Junior de Barranquilla. @Juniorclubsa

*Otras declaraciones:

¿Cómo va la venta de boletería?

"Hasta hoy todas las localidades están disponibles, se abrió un cupo más en oriental, que ya estaba cerrado, habrán entradas más , pero se están agotando y eso está buenísimo porque me encantaría ver el estadio lleno para despedirme de todos”.

¿Qué será del futuro de Sebastián Viera?

“Yo también me preparé para ser director deportivo que es lo que me gusta, tengo la oportunidad de poder hacerlo en un futuro cercano o muy cercano, aunque también estoy pensando en la carrera de periodismo para tener esa posibilidad, pero me gusta lo de director deportivo, las funciones que cumple, el sacar jugadores, la formación, organización y bueno, vamos a ver que es lo que hacemos en materia de propuestas, pero ya tenemos algo visto.

¿Hay posibilidad de continuar bajo los tres palos?

“Estoy viendo todas las posibilidades, he recibido ofertas, pero ninguna me ha hecho mover como para salir de acá de Barranquilla, no quiero que mi familia haga más sacrificios, hay que estar en un lugar en el que podamos disfrutar todos”.