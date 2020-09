Sebastián Viera, el más colombiano: “Mi lugar en el mundo es Barranquilla”

Sebastián Viera nunca se imaginó que hace nueve años cuando se puso por primera vez el buzo de arquero del Junior, lo iba a tener hoy como el futbolista con más títulos en la historia del equipo de Barranquilla.

“Si alguien me hubiera dicho que me iba a pasar todo lo que he vivido, no le creo. Aquí formé una familia, que es lo más importante, y pues lo que he pasado con el club ha sido maravilloso. Mi lugar en el mundo es Barranquilla”, señaló el guardameta uruguayo a ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

Álvaro González le respondió a Neymar: "No existe lugar para el racismo, hay que aprender a perder"

Sebastián Viera, con 37 años y siete trofeos levantados con Junior, puede decir que es un colombiano más. Se consagró en el fútbol de nuestro país y es la voz de mando de un equipo ‘tiburón’ que viene de quedarse con la Superliga tras vencer al América de Cali; partido en el que fue la gran figura teniendo una espectacular atajada en el último minuto.

“Sabía que era la última pelota y que lo que pasara en esa jugada iba a ser determinante. Sinceramente se me complicó porque nunca vi salir la pelota. América puso muchos hombres por delante de la barrera y vine a reaccionar ya cuando tuve el balón de frente”, relató.

Tras un título más, Sebastián Viera ya mira el futuro inmediato del Junior, que tiene por delante un crucial duelo frente a Barcelona de Ecuador, el próximo jueves, por la Copa Libertadores.

Publicidad

“El título se celebró la noche del partido, pero ya estamos preparando lo que será el jueves. Nos jugamos el partido más importante de la Copa Libertadores. Debemos traernos un resultado bueno de Ecuador”, finalizó.

De Lionel Messi a un jugador del Nàstic: "¿Qué hacés, boludo? Dejá de darme patadas"