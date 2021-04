Sebastián Viera fue noticia este lunes por una denuncia realizada por el gerente del Deportivo Pasto , quien en las redes sociales compartió un video donde, supuestamente, el guardameta uruguayo insulta al club del sur del país.

¿Sebastián Viera se fue de 'agrandado'? Lo acusan de insultar a gerente del Pasto

Sin embargo, esto no se pudo comprobar porque el video no tenía audio y al cancerbero no se le ve realizando tal acto. A pesar de todo, los seguidores pastusos se indignaron y lo hicieron saber en Twitter.

Por esta razón, el jugador del Junior de Barranquilla decidió "guardar silencio hasta ahora porque quiero que las pruebas salgan y hablen por si solas", indicó en un breve comunicado publicado en Twitter.

Además, agregó que "yo estoy tranquilo porque se la realidad de las cosas y si algo tengo claro es el respeto que siento por este país. Mañana conocerán la verdad !"

En este orden de ideas, resta esperar el material que el uruguayo compartirá para defenderse de la denuncia de Alberto Santacruz, tal como lo anunció.