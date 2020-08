Sebastián Viera: "Parece poco serio cuando se habla de un reinicio del fútbol colombiano"

Sebastián Viera, guardameta del Junior de Barranquilla, también se sumó a la voces de inconformismo generadas por algunos jugadores en Colombia, quienes piden por el pronto regreso del fútbol colombiano. Cabe recordar que por la irrupción del coronavirus, desde el pasado marzo no rueda la pelota.

En charla con GolCaracol.com, el arquero uruguayo mostró también su preocupación por el reinicio de la Copa Libertadores, el cual se dará primero que la liga colombiana, por lo tanto, el conjunto barranquillero tendrá que afrontar el certamen internacional sin ritmo de competencia.

¿Qué tantas ganas tiene de volver a estar bajo los tres palos después de tanto tiempo?

“Lo extraño muchísimo, la sensación de estar en un partido, jugarlo y disfrutarlo, es lo que hemos hecho siempre, es lo que nos gusta y hoy en día no lo tenemos”

¿Cómo se siente usted con lo que concierne al retorno del fútbol en Colombia?

“Parece poco serio cuando se habla de un reinicio, antes era al principio de agosto, pero se postergó. Después, que los primeros días de septiembre, ahora a mediados de septiembre, se va prolongando y eso no nos hace bien”

¿Cree que esta nueva fecha anunciada para el regreso del fútbol se cumpla?

“No lo sé, ya se ha postergado tanto que no se puede asegurar nada, nos preparamos ahora para la Copa Libertadores que es lo único seguro, lo otro está en veremos, no estamos en entrenamientos grupales, no hay modelo de campeonato definido, se habla mucho, pero se hace poco”

¿Qué piensa usted de afrontar la Copa sin ritmo?

“Ya tenemos las fechas en la Copa Libertadores, queríamos primero comenzar la liga y después sí la Copa, los demás países ya están jugando, esperamos que empiece de una vez por todas porque ya lo necesitamos, estamos preparados, mentalmente ya queremos empezar”

¿Qué opinión le merece que sus rivales en la Copa tengan la ventaja por haber empezado antes a jugar?

“Empezaron hace rato, tanto Ecuador como Brasil, nosotros estamos en veremos, aún con entrenamientos individuales. Está todo muy lento con respecto a los demás más países, el día de mañana vamos a tener que estar en la cancha e ir a ganar”

¿Qué les dice el cuerpo técnico para remontar en la Copa?

“No hemos hecho los mejores partidos, pero todavía tenemos posibilidad, nosotros vamos a ir a buscarlo, nos estamos preparando mental y futbolísticamente para pasar a la próxima fase, esperamos hacerlo bien y poder remontar”

¿A qué aspira Junior en este 2020?

“Pasar de fase en la Copa y ganar la liga, esos fueron nuestros objetivos desde comienzo de año y lo siguen siendo, eso no va a cambiar”

Por: Néstor Ibarra / @Nestoribarraram