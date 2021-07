El presidente de Nacional, Emilio Gutiérrez, habló con la mesa de ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio sobre las múltiples noticias que ha generado el conjunto 'verdolaga' con sus movimientos en el organigrama deportivo, el nuevo cuerpo técnico, sus fichajes y las especulaciones sobre las posibles salidas de algunos de sus jugadores.

Sobre el Nacional modelo 2021-II, el que tendrá el sello de su mandato, Gutiérrez resumió cómo va su gestión: “Hemos hecho cambios evidentes en el cuerpo técnico y la estructura de la organización en el área deportiva. Hemos hecho la venta de Yerson Mosquera, la llegada de Felipe Aguilar en una posición que para nosotros era fundamental y la reciente llegada de Yeison Guzmán, que nos da presente y futuro”.

El tema caliente es el de Dorlan Pabón, que salió de Rayados de Monterrey y desde hace días está en el radar de Nacional, algo que confirmó el presidente: “Sí hay una intención de traer a Dorlan Pabón, pero no hay nada concluyente. Es un jugador que cumple con lo que podemos buscar en el mercado. Representa bien a la institución, está conectado con su historia, su ADN y sabemos que lleva el escudo en el pecho. No hay debate del talento que puede aportar y que encajaría en el modelo de juego, pero es un jugador que en este momento no tenemos cerrado y no comunicaremos hasta que concluyamos conversaciones”.

El tema del día es la posible salida de Vladimir Hernández al Independiente Medellín, algo que el presidente aclaro que no es seguro: “No es confirmado, pero sobre Vladimir hemos tenido interés de diferentes clubes. Es un jugador con mucho mercado, ha demostrado su valor en muchas ocasiones y en Atlético Nacional ha tenido excelentes momentos. Hemos tenido conversaciones y terminaremos de tomar decisiones basados en cómo termina armada nuestra plantilla, nuestras prioridades y el tipo de beneficio que representen para el club y el jugador”.

Sobre una posible salida del arquero Aldair Quintana al Gremio, de Brasil, el dirigente negó que haya algo claro: “No tenemos ninguna oferta concreta por Aldair Quintana. Hay intenciones, preguntas, pero nada concreto”.

Finalmente, se refirió a los rumores de una salida de Tomás Ángel, hijo de Juan Pablo, del que Nacional no tiene la totalidad de sus derechos deportivos: “Sobre Tomás y jugadores del club aparece interés, preguntas y versiones de clubes. Tomás es un jugador de mucha proyección, jugador sub-20 de la selección nacional, pese a su corta edad tiene una trayectoria en el fútbol profesional y es un ejemplo de jugador. Es normal que surja interés, pero distan mucho de que se hagan realidad. Para nosotros es un jugador del proyecto y que ojalá podamos tener durante muchos años”.