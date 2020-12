Socios del Cali exigen claridad en el manejo del club: “Se han presentado hechos irregulares”

Horas antes de la asamblea del Deportivo Cali que se llevará a cabo este viernes, socios de la institución vallecaucana se refirieron a las denuncias que presentaron ante la fiscalía en contra de Álvaro Martínez y Juan Fernando Mejía, quienes han venido llevando las riendas administrativas del club,

“Esta es una denuncia con carácter de averiguación, sobre unos hechos que consideramos irregulares y, para no ser cómplices; ya que somos socios y también tenemos la figura ante la ley de ser representantes del club, queremos que un juez dictamine si se ha incurrido o no en un delito”, le aseguró Federico Vélez, abogado financiero, a ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

El jurista explicó que este tema se debe específicamente a la compra de un lote aledaño al estadio de Palmaseca. “No queremos causar inconvenientes ni entrar en peleas con nadie, solo buscamos que exista una institucionalidad”.

“Esta en juego el patrimonio del club. Esperemos que sean las autoridades las que juzguen si las acciones de la gente que ha administrado el equipo han sido correctas o no. Y como ellos no nos han dado respuesta ante las peticiones que les hemos hecho, acudimos a la justicia”, afirmó.

Vélez, sostuvo que “aquí no se está acusando a nadie. Solo pedimos transparencia. Son 191 mil millones de pesos que le entró al equipo que, en ese sentido, no entendemos porque han multado al equipo por la falta de pago de impuestos, por derechos de jugadores que no se pagaron. Hay situaciones irregulares que no entendemos”.

