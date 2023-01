Stalin Motta y un futuro incierto, tras su salida de Equidad: "Ojalá algún club me abra las puertas"

Culminado el segundo semestre del fútbol colombiano , donde La Equidad terminó en la posición número trece el todos contra todos, el entrenador Alexis García inició la proyección para lo que será el 2023, dejando una sorprendente noticia: la no continuidad del capitán e ícono ‘asegurador’, Stalin Motta , quien por varios años representó y vistió los colores del club bogotano.

En una charla con Gol Caracol, el jugador dio detalles sobre su salida, afirmando que fue neta decisión técnica, la cual respeta, por lo que ya está pensando en su nuevo ciclo deportivo, del que todavía desconoce su destino.

Publicidad

¿Cómo se dio su salida de La Equidad?

"Mi ilusión era seguir jugando allí, y pensaba que existía la posibilidad porque, aunque ya no juego con la misma regularidad de antes, siempre que estuve en la cancha aporté en lo que yo sé y en lo que yo hago, pero esa ya fue una decisión del cuerpo técnico, y muy respetable, me dijeron que estaban buscando otro tipo de jugador, otro tipo de cosas y así fue".

¿Cuáles fueron las reacciones y mensajes de los compañeros con su salida?

“Tenían un poco de sorpresa al enterarse que ya no iba a estar más con ellos, obviamente con varios de los que están allí compartimos muchos años juntos momentos buenos, malos y todo lo que se vive en el fútbol, que no siempre son cosas positivas. Además de eso, me dijeron que siempre me tenían como un referente dentro y fuera de la cancha. A nivel personal. siempre hice lo posible por ser un líder positivo, de dedicación, de poder dar un consejo, de decir lo que sentía y pensaba a los compañeros, mirándolos a los ojos con mucho respeto; ellos sabían de mí lo que era como persona y jugador”.

¿Cómo le comunicaron su no continuidad?

“Los directivos me informan la decisión, pero me dejan claro que tengo las puertas abiertas del club cuando quiera volver a tener otro rol, y que siguiera disfrutando del fútbol donde se diera la posibilidad. Ya cuando considere acabar con el ciclo de futbolista, podía volver sin ningún inconveniente, que esa era mi casa”.

¿Existe la posibilidad del retiro?

“Quiero dejar claro que mi deseo es seguir jugando, estamos esperando qué equipo nos da la oportunidad para seguir disfrutando del fútbol. No tengo clara cuándo vaya a dejar de jugar al fútbol, eso se lo va avisando a uno el cuerpo y la cabeza, pero en estos momentos me siento muy bien, tuve partidos muy competitivos contra equipos grandes: Millonarios, Nacional y demás, donde pude demostrar que tengo fútbol para dar”.

Publicidad

¿Ha iniciado negociaciones o charlas con algún equipo?

“En este momento no he tenido ningún acercamiento con algún club como tal, hay unas personas que me están dando una mano en ese aspecto porque nunca he tenido empresario, siempre me he manejado solo, entonces estamos en esa tarea, buscando todavía donde se dé esa posibilidad, Dios quiera sea pronto porque el torneo empieza en tres semanas y me gustaría estar desde el comienzo; vamos a ver qué sucede. Ojalá algún club me abra las puertas para poder seguir con mi carrera”.

¿Cuáles son sus sensaciones de cara a lo que viene?

“Soy un jugador que me cuido mucho con mi alimentación, descanso, preparación, es más, soy un esclavo del gimnasio, entonces todo esto me ayuda a estar bien en todos los aspectos. Al equipo donde llegue y, obviamente, Dios me decida poner, donde me abran las puertas, llegar a aportar todo lo que yo sé, mi experiencia, mi liderazgo, que estoy seguro se puede seguir haciendo”.