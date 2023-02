Técnico de Tigres le contestó al influencer Diego Neira: "Salió del club por indisciplina"

Durante la presente semana se dieron unas declaraciones de Diego Neira, influenciador y streamer, quien comentó y denunció que en Tigres de la Primera B notó cuestiones y manejos raros con otros jugadores de las categorías Sub-17 y Sub-20 que ascendieron y llegaron hasta el profesionalismo, sin contar, según él, con las condiciones y el rendimiento deportivo más óptimo. Incluso insinuó que en dicho club le querían cobrar para jugar y llegar al primer equipo.

Además de eso, señaló que fue maltratado por un entrenador en esa categoría Sub-20 al que él llamó 'Chachán' (Jorge Rojas) y que con todos esos atenuantes quedaron en el olvido sus sueños de ser futbolista. Para Neira primó la ética y no accedió ni al pago, ni mucho menos ante los supuestos actos en su contra.

En medio de la polémica que se generó, Gol Caracol consultó al profesor Rojas, quien jugó profesionalmente en Santa Fe y en Real Cartagena y que ha realizado su carrera como entrenador en las divisiones menores de los 'cardenales' y desde hace más de tres años en el referido Tigres, a donde llegó como DT de los juveniles y escaló hasta el cuadro que participa en la B actualmente.

¿Qué tiene que decir ante las acusaciones de Diego Neira, quien lo tildó de rosquero, maltratador y altanero?

"Las acusaciones del señor Diego Neira son falsas y sin argumento. Primero que todo soy un entrenador con mucho trabajo, alguien que inculca la disciplina, que inculca los entrenamientos, el cuidado personal, el entrenarse de una manera recurrente para poder proyectar jugadores con una evolución deportiva y que sean una proyección para el fútbol profesional. Al señor Diego Neira lo tuve hace tres años, alrededor de mes y medio, en su momento para conformar la categoría Sub-20, dentro del grupo no presentaba evolución deportiva, no presentaba durante los entrenamientos una continuidad y una disciplina para el grupo, ya que incurría en faltas que no son ejemplo para los demás compañeros".

¿Usted le cobró al señor Neira por jugar en la Sub-20 de Tigres?

"Nunca, jamás. El jugador no presentó fue evolución deportiva, no presentó evolución en sus entrenamientos y la indisciplina que presentó dentro del grupo no era ejemplo para sus demás compañeros".

¿Usted tuvo algún altercado, discusión con el mencionado jugador?

"Sí, durante el poco tiempo que tuve al joven Diego Neira en una oportunidad le reclamé por sus constantes actos de indisciplina, irrespeto y faltas a los entrenamientos, motivo por el cual el señor Neira contesta grosero, abusivo, amenazante y desafiante ante el reclamo. Eso fue lo que pasó con él".

¿Cuál fue la reacción de la directiva de Tigres con esos señalamientos en su contra?

"Total apoyo, credibilidad y confianza en el trabajo que yo vengo realizando como director técnico ya que las decisiones las tomamos en equipo, somos una institución que trabaja a nivel grupal y todo lo hacemos para que sea una mejor institución, para que haya cada vez un mejor rendimiento, para que seamos una empresa que sea un ejemplo para el fútbol colombiano y todo eso se trabaja de la mano conjuntamente de la junta directiva, la parte administrativa".

¿Qué dijo Diego Neira sobre Tigres y el técnico Jorge Rojas?

“Empecé a notar que personas sin talento llegaban directamente a la profesional de Tigres. Llegaban con empresarios. Eso le baja a uno la nota… Les dije a mis papás que no era ético (pagar para estar en la profesional). Tuve la experiencia con un técnico 'Chachán', que era el típico profesor rosquero, grosero y altanero“, dijo Diego Neira en una entrevista con 'RCN Televisión'.