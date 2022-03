Técnicos y exjugadores opinan de la actualidad del fútbol colombiano, a nivel internacional

Tras las eliminaciones prematuras de Millonarios y Nacional, de la Copa Libertadores, muchos puntos de vista hay sobre la actualidad del fútbol colombiano a nivel internacional. Por eso alguno técnicos y exjugadores opinaron.

En ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron personajes de nuestro balompié como Alexis García, Arnulfo Valentierra, Adrián Ramos; Samuel Vanegas y Hayder Palacios.

La mayoría coincide en que hay que hacer cambios desde lo administrativo hasta lo futbolístico, para que los clubes y la Selección Colombia vuelvan a competir de gran manera en certámenes internacionales.

Acá las declaraciones:

Alexis García

“Me parece que es prematuro dar un concepto tan tajante, porque solo han participado dos equipos este año, de más nombre más historia, entonces hace subjetiva la respuesta. Pero no nos podemos mentir y debemos evaluarnos todos, administrativa y deportivamente y montar procesos que nos lleven a aspirar a ganar cosas a nivel internacional”.

Arnulfo Valentierra

“Hay varios factores, primero que todo la Libertadores se juega muy distinto, otro nivel, no puedes salir a jugar como lo hacen acá, es otro cuento. Otra, que es vital, es que el fútbol colombiano perdió la identidad, fueron años de ver jugar bien a equipos, a la Selección Colombia. Ahora si vos no corres o estás a un ritmo que lo exige el fútbol y no tienes eso que pide el técnico, no juegas. Y el que tiene buen pie lo miran por si alguna cosa, el diferente no te lo ponen”.

Adrián Ramos

“Yo creo que debemos hacer una autocrítica positiva para poder saber qué está pasando y no estamos compitiendo a lo que exigen los torneos internacionales porque no puede ser que los equipos que sean no pasen de ronda. Talento tenemos y no nos está alcanzando”.

Samuel Vanegas

“No es tocar fondo, sino que de pronto una mala preparación en varios aspectos, parte física, mental. Sabemos que no se han hecho buenas presentaciones, al igual que la Selección Colombia, pero tenemos buenas condiciones. Hay buenos jugadores por eso somos de exportación, es cambiar la metodología de trabajo, la actitud, más compromiso de directivos para cambiar la historia que estamos viviendo”.

Hayder Palacio

“Pienso que tocar fondo como tal pienso que es una expresión fuerte para los equipos colombianos, pero sí creo que se anda por un mal momento, hace mucho no se llega a instancias finales. La misma Selección Colombia tampoco viene bien”.