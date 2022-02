Teófilo Gutiérrez, 'caliente' en la Superliga de Colombia: duro cruce con Juan Camilo Angulo

La Superliga empezó con toda. En el estadio Palmaseca se llevó a cabo el partido de ida de este certamen, entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, y los 'cruces' no se hicieron esperar. En esta ocasión por cuenta de Teófilo Gutiérrez y Juan Camilo Angulo.

Cuando transcurría el minuto 28, el cuadro 'azucarero' infló las redes, por intermedio de su capitán, prendiendo la fiesta. Sin embargo, en el desarrollo de la acción del gol, el lateral derecho 'pijao' cayó al suelo, aquejando un fuerte golpe en su rostro.

❌ Para mi era GOL LEGAL: Si hay algun contacto es muuuuuy sutil, ambos venían forcejeando y el jugador del Tolima trata de tirársele encima a Ángelo Rodríguez. Creo que no viene muy bien el VAR esta noche #LigaBetplay pic.twitter.com/1DmQbTCdqy — ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) February 10, 2022

El árbitro Bismarks Santiago no sancionó nada. No obstante, el VAR lo llamó y, tras revisar la jugada, decidió anular el tanto y desató la furia de 'Teo', quien no soló le reclamó al juez central, sino que, en especial, la agarró con su excompañero de club, Angulo.

Teófilo Gutiérrez corrió hacia donde estaba Juan Camilo, lo encaró, se le puso de frente, lo gritó, se dijeron de todo e hizo énfasis en que no simulara. Finalmente, los separaron y no pasó mayores, mientras el futbolista del 'pijao' decía que sí le habían pegado.

