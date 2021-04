Teófilo Gutiérrez: "Julio Comesaña es el mejor entrenador que he tenido, le tengo mucho respeto"

Teófilo Gutiérrez y Julio Comesaña vivieron, tal vez, la mejor época del Junior de Barranquilla en toda su historia. Tanto el atacante como el entrenador han estado en varias etapas en el cuadro 'currambero' y marcaron la historia del club.

Ahora bien, el de 'La Chinita' habló de lo que para él significa el entrenador uruguayo, quien lo tuvo bajo su dirección técnica en 2018, cuando llegaron a la final de la Copa Sudamericana .

"Julio Comesaña es el mejor entrenador que he tenido, le tengo muchísimo respeto y un aprecio gigante al 'profe', indicó el jugador en un 'live' en su cuenta de Instagram.

Además, el exLanús dejó claro que sí tiene equipos interesados en sus servicios, pero que por ahora solo se concentra en su presente.

"Siempre tengo ofertas esperando, pero mi futuro está claro ya, espero que esto termine para tomar la mejor decisión, tengo un compromiso con el hincha de Junior, quiero darles más alegrías", agregó.

El retiro es algo que ya se le acerca al futbolista barranquillero, sin embargo, "estoy en mi mejor momento y lo estoy disfrutando al máximo, no me pongo límites, cada día me levanto con el pensamiento de dar más, el día que no pueda colgaré los guayos", aseveró.

Junior tendrá que visitar a River Plate la próxima semana en la segunda jornada de la Copa Libertadores y para nadie es un secreto lo que significa el equipo 'millonario' para el jugador.

"Son dos amores que tengo, por lo que siento por ellos, me han dado todo. En River me trataron bien, me hacen sentir lo importante que fui allá", concluyó.