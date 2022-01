Teófilo Gutiérrez: “Tolima es un equipo que daña los partidos, se tira, es el ADN de ellos”

Teófilo Gutiérrez , como lo caracteriza, fue polémico y dio su punto de vista de lo que Deportes Tolima plasmó en el terreno de juego, en el partido que el ‘azucarero’ perdió 0-1 contra el ‘pijao’, por la segunda fecha de la Liga del fútbol colombiano.

“Yo creo que es una transición que estamos pasando, el equipo volverá a lo que es, lo que demostró el año pasado. Hay muchos jóvenes que están creciendo y sumándose al equipo. Lastimosamente, hubo un error de pelota quieta, fuimos superiores, Tolima es un equipo que daña los partidos, se tira, es el ADN de ellos. Por momento nos vamos encontrando y hay que buscarle la solución con trabajo, humildad, y vamos camino a eso”, aseguró Gutiérrez Roncancio.

Publicidad

‘Teo’ además, destacó la buena disposición táctica del conjunto de Hernán Torres: "Es su estilo y ADN, hicieron un buen partido, defensivamente lo hicieron bien, tuvimos varias opciones y no logramos anotar, pero ahora debemos volver y mejorar para alcanzar el nivel del semestre pasado. Estamos en el ascenso que quiere el equipo. Nos vamos con el sabor de que pudimos haber dado un poco más".

Publicidad

El barranquillero confía en que el Cali va a dejar atrás este mal momento y va a poder salir de este bache: "Los campeones siempre se levantan. Hemos tenido dos partidos no acordes a lo que somos, pero lo tomamos con altura y responsabilidad. Ya veremos los videos y tomaremos soluciones. Tenemos un cuerpo técnico muy bueno, hay una enorme cantera y uno debe crecer con errores, así se asumió el año pasado y esperamos mejorar. Hay jugadores en las Selecciones y otros lesionados; además, unos cuantos se fueron. Estamos en una etapa de crecimiento. Que la gente esté tranquila, ya que vamos a darlo todo. Solo tuvimos dos semanas de descanso. Estamos tranquilos, pero no confiados."

"No estamos conformes con los resultados; en estos momentos estamos dolidos. Tenemos que mejorar en todo sentido. Lastimosamente, ahora en nuestra cancha se nos tiran mucho, no dejan jugar. Debemos buscar la manera de que el rival no nos maneje las cosas en casa. Ya iremos encontrando las maneras para mejorar en el fútbol. Hay que trabajar”, puntualizó el nacido en el barrio La Chinita, de Barranquilla.