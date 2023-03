Todo igualado entre La Equidad y Alianza Petrolera: 1-1 en el estadio de Techo por Liga I-2023

La Equidad y Alianza Petrolera se disputaron los tres puntos en la séptima fecha de la liga de fútbol colombiano 2023. Finalmente, todo quedaría en un empate a un gol, repartiendo así las unidades entre ambos equipos.

En un día algo nublado, el mundo del balompié colombiano juntó a los bogotanos y a los de Barrancabermeja en el estadio de Techo en un partido en el que desde el primer momento, La Equidad fue el protagonista del juego.

Para los 'aseguradores' los elegidos para formar el once titular fueron: el arquero Washington Ortega, en una línea de cuatro estuvo Andrés Correa, Alejandro Prieto, Daniel Polanco y el lateral derecho Joiner Moreno. Para el mediocampo Yesid Díaz, Joan Castro, Kevin Londoño, David Camacho, Francisco Chaverra y en la delantera, como único '9', Jhonatan Caicedo.

Para los de Barrancabermeja los escogidos por el técnico Huberth Bodhert fueron: en la portería José Luis Chunga. Defensa para Juan Patiño Daniel Rodas, Luciano Ospina, Pedro Franco y Efraín Navarro. Línea de cuatro mediocampistas para Luis Miguel Agudelo, Rubén Manjarrés Freddy Flórez, Harrison Mojica y como delantero centro Ferlys García.

Publicidad

Con una presión tras pérdida constante y adelantando las líneas de presión para no dejar salir a Alianza Petrolera, empezó el conjunto de Alexis García. Dicha presión surtió efecto rápidamente forzando un error del arquero Chunga al minuto cinco, que finalmente no lograron convertir los 'aseguradores'.

Sin embargo, Alianza Petrolera no bajó los brazos y se volcó al ataque. Los de Barrancabermeja pusieron en peligro por primera vez en el partido a La Equidad con un tiro lejano al minuto 10, pero para el arquero Ortega no hubo mayor preocupación.

Dicha acción hizo despertar a La Equidad que terminó atacando, haciendo uso de sus dos extremos para poder hacerle daño de manera directa al equipo 'petrolero'. La primera de estas oportunidades creadas llegó rápido, a los 15 minutos de iniciado el partido, pero un Chunga imparable estaba en el arco y no le puso fácil las cosas a Francisco Chaverra, que intentó un remate cruzado.

Publicidad

Jhojan Castro también lo intentó seguido de un remate de Kevin Londoño, pero en todas estas ocasiones la respuesta siempre fue la misma: José Luis Chunga.

Todo se fue igualado al descanso dejando mejores sensaciones para La Equidad. Caso contrario a lo que se vio de Alianza Petrolera.

Empezaba el segundo tiempo y los 'verdes' bogotanos no duraron mucho en generar las primeras ocasiones de peligro para el arco contrario. Nuevamente, Chunga se hizo gigante en el pórtico tapándole una clara oportunidad de gol a Kevin Londoño, quien con un duro zapatazo trató de romper el arco sin lograr su cometido.

Sin embargo, tantas oportunidades no podían ser en vano y al minuto 76 Jorge Ramos pudo poner a ganar a La Equidad, no sin antes el arquero Chunga luchara por no dejar subir ese tanto al marcador. El guardameta barranquillero logró atajar dos remates poderosos de los capitalinos, pero desafortunadamente para el golero, uno de dichos remates terminó en los pies de Ramos, quien puso el primero en el marcador a voluntad.

Publicidad

El sistema de juego de La Equidad cambió y empezó a replegarse en la parte defensiva para cuidar ese preciado 'tesoro' que tanto le había costado conseguir.

Finalmente, para el minuto 85 en una de esas tantas ocasiones que tuvo Alianza Petrolera, en una desafortunada acción, el árbitro central decidió pitar penalti luego de que un zaguero de la Equidad agarrara a Steven Rodríguez. Finalmente, el '9' sería quien marcara el tanto de la igualdad para el equipo 'petrolero'.

Tras dicho gol, La Equidad volvió a mostrar la buena imagen que había mostrado en el primer tiempo y fue en la búsqueda de una nueva diana, sin embargo, no pudo lograrlo dejando las cosas parejas.

Publicidad

El próximo partido de los verdes bogotanos será contra Tolima el 14 de marzo de visitante, mientras que Alianza Petrolera se tendrá que enfrentar e condición de local a Pasto, el 9 de marzo.