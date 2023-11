A qué horas juega HOY Patriotas vs. Fortaleza

Patriotas se mide al recién ascendido Fortaleza, en la gran final del Torneo de Ascenso 2023, con la intención de obtener un resultado que lo deje con una alta posibilidad de estar el próximo año en la primera división del fútbol colombiano. Las acciones en el estadio La Independencia empezarán a las 7:30 p.m. (hora de Colombia) y se podrá ver en el canal del balompié de nuestro país.

Por su parte, Fortaleza, quien ya tiene su lugar en la máxima categoría del fútbol colombiano , se enfrentará al conjunto de Boyacá con el objetivo de ratificar su buen papel y gran año, representado en la final que ganó contra el Cúcuta Deportivo.

¿Cómo llega Patriotas?

El equipo de Boyacá no tuvo una segunda parte del Torneo de la B grato, pues en este segundo semestre no alcanzó a clasificar a los ocho mejores equipos de la competencia. Hecho que ha resultado que desde el 11 de octubre no tenga actividad, cuando derrotó 4-0 a Tigres.

Cabe destacar que en la presente temporada se quedó en la novena casilla con 21 puntos a un tanto de acceder al siguiente ronda, hecho que produjo decepción entre los hinchas que esperaban ver a su club disputando la posibilidad de estar en la 'A' del fútbol colombiano; no obstante, en esta ocasión, se ilusionan frente a la nueva oportunidad que tendrá el conjunto de sus amores.

Actualidad de Fortaleza

El equipo de Sebastián Oliveros pasa sus mejores momentos luego que dejara en el camino al Cúcuta Deportivo, en la final del Torneo de Ascenso II, el pasado viernes 17 de noviembre, y lograra quedarse con el cupo para la primera división del próximo año.

Fecha y hora del duelo entre los dos equipos

Es importante recalcar que el primer partido se jugará este miércoles 22 de noviembre en el estadio La Independencia a las 7:30 p.m. (hora de Colombia), mientras que el duelo de vuelta será el martes 28 de noviembre en el estadio de Techo, a la misma hora-