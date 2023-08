Acolfutpro alerta por propuestas a futbolistas para amañar partidos en la Primera B

"Hay preocupación debido a que, en las recientes reuniones que hemos realizado con los futbolistas profesionales dentro de nuestra labor gremial, hemos tenido información de acercamientos por parte de personas que les hacen propuestas para el amaño de partidos". Ese fue el encabezado del comunicado de prensa publicado este jueves por la Acolfutpro, agremiación de jugadores de nuestro país, en el que se realiza una denuncia, cercano a un tema del que ya se han tenido otros indicios recientemente, especialmente en el torneo de la Primera B.

En el mes de mayo pasado, Alejandro Guerrero, para ese entonces entrenador del Boca Juniors de Cali, habló del referido tema en una rueda de prensa. Así dijo que “yo creo que uno puede ser el técnico más malo del mundo, el mejor técnico del mundo, pero la situación de los amaños de los partidos ya no lo podemos controlar como directores técnicos. Desafortunadamente son situaciones que ya no las podemos controlar, no me estoy inventando nada".

De otra parte, la agremiación siguió con sus precisiones y en la misma nota oficial se agregó que "esta situación se viene presentando de forma muy reiterativa especialmente en equipos de la Primera B (Torneo BetPlay) donde estos personajes de dudosa reputación, que se mueven en el oscuro mundo de las apuestas y quienes saben que los futbolistas reciben bajos salarios, se aprovechan para tentarlos con importantes sumas de dinero a cambio de la manipulación ilegal del resultado, o de determinadas situaciones que se puedan presentar en el campo de juego (saques, penaltis, tiros de esquina, tarjetas, etc.)".

En la misma nota oficial, se remarcó sobre las razones por las que en la B están propensos a la llegada de propuesta ilegales. "Dos factores que contribuyen en el aumento en estas tentativas de amaño son, por un lado que el torneo tiene una limitada difusión, con escasas transmisiones de partidos por televisión, por lo que los arreglos pueden pasar inadvertidos; y de otra parte que el resultado muchas veces no es trascendente, por tratarse de un certamen en el que no hay descenso".

Ante la gravedad de lo denunciado, Acolfutpro hizo un llamado a entes como la Dimayor y la FCF, al igual que la Fiscalía General de la Nación para ponerle la lupa a este flagelo que, al parecer, sigue creciendo y es una amenaza latente en contra del juego limpio en nuestro balompié.