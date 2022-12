Alberto Suárez: “Los hinchas del Quindío no nos quieren, pero tenemos la obligación de ascender”

El entrenador del cuadro cuyabro habló con GolCaracol.com. Mantiene su ilusión de quedar campeón y se prepara para el debut en los cuadrangulares contra Valledupar, pese a la delicada situación que vive en el equipo.

Deportes Quindío es otro de los equipos con historia en el fútbol colombiano que clasificó a los cuadrangulares del Torneo Águila 2018 y ahora bajo la dirección técnica de Alberto Suárez tienen la ilusión de pelear por el cupo a la Primera División de cara al próximo año.

Los ‘cafeteros’ terminaron en la sexta posición de la fase ‘Todos contra todos’ con 43 puntos y esperan ahora estabilizar su campaña en la fase definitiva de la Primera B.

Antes de viajar a Valledupar, para encarar la primera fecha del cuadrangular B, este sábado, el profesor Suárez habló con GolCaracol.com y manifestó abiertamente que lucharán por el ascenso, pero a que los hinchas del Quindío no creen en sus pupilos.

Cabe señalar que este grupo, lo completan Unión Magdalena y Deportivo Pereira, otros clubes con tradición en nuestro balompié.

¿Qué análisis hace del cuadrangular que le tocó?

“Para nosotros los tres rivales son fuertes, con características diferentes. Eso si serán equipos complejos, en su estilo, muy difíciles y eso hace que sea un cuadrangular muy parejo

¿Cuál será la clave para la clasificación?

“Son cuadrangulares que se van a definir a partir de la parte física porque en lo futbolístico estamos muy parejos. Pero la instancia implica hacer los mayores esfuerzos y estamos preparados para eso”.

¿Para qué está este Quindío?

“Después de un torneo muy complicado, llegábamos bien. Logramos tener una actuación serie y regular, lo que nos permitió estar en las finales e ilusionarnos con el ascenso”.

¿Cómo sobrellevó esos momentos difíciles?

Fueron circunstancias de desagrado. Llevo 35 años en el fútbol y es la primera vez que un hincha propio quiso agredirme. Eso solo pasa en Armenia y con un grupo de hinchas que no entienden de este deporte. Han cogido el escudo del Quindío para delinquir.

Han sido momentos de tristeza y desazón, pero igual de mucha responsabilidad por mi trabajo y la institución

¿Cómo es su relación con la hinchada del Quindío?

“Nosotros estamos en nuestra lucha de día a día. Seguramente como ellos estamos viviendo un sueño y esperamos darles una satisfacción.

Pero somos conscientes que nos quieren poco y estan inmersos en una historia que les crearon y los perjudican más a ellos que a nosotros, pero eso no nos quita la obligación de luchar por el ascenso hasta el final”.

¿Quiere decir que los hinchas no los quieren?

“No, ellos dicen querer al Quindío, pero no quieren a Hernando Ángel, no quieren al equipo, al cuerpo técnico ni a lo jugadores entonces no sé lo que quieren”.