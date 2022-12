Alberto Suárez: “Si yo hubiera armado el problema, no saldría a hacer una denuncia”

El director técnico del Quindío fue claro al mencionar que en ningún momento incitaron al cuerpo técnico de los ‘matecañas’, para iniciar un cruce de palabras, durante el clásico ‘cafetero’ frente al Pereira.

Alberto Suárez, director técnico del Quindío, dialogó, este martes, con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, sobre lo ocurrido en el clásico ‘cafetero’ frente a Pereira, en el que hubo un altercado con el cuerpo técnico de los rivales.

El estratega mostró su molestia e indignación por lo sucedido con el cuerpo de trabajo de Néstor Craviotto y el asistente Pablo Bidde , por eso señaló que “lo pensé muchas veces, pero es que un comportamiento recurrente de este señor, ya había pasado el semestre anterior, pero pasamos callados. Luego, lo vimos cuando enfrentaron al Bogotá, cuando hacia gestos obscenos al cuerpo técnico del Bogotá, pero anoche ya se pasaron por la forma en la que nos trataron y lo que nos dijeron. Creemos que no es nada grave, es solo un acto de irrespeto”.

Además, Suárez hizo un llamado al fútbol en paz y comentó, “en la tribuna había dos pancartas de fútbol en paz, pero la violencia la generamos en los bancos, me parece que es una respuesta a su educación. Yo creo que un colega educado no trata de esa manera al otro y yo quiero acentuar el tema”.

Repase acá las otras declaraciones del técnico del Quindío, en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’:

*Su reacción ante el acto del cuerpo técnico rival

“Soy una persona temperamental y soy respetuoso y voy a hacer respetar a mi cuerpo técnico y a los Deportes Quindío, y a los poquitos hinchas, pero somos personas honradas que queremos hacer las cosas bien”.

*Personas que se dieron cuenta

“La policía se dio cuenta, el cuarto árbitro se debió percatar, pero no sé su posición sobre la situación”.

*Las medidas que tomará el Deportes Quindío

“Hice la denuncia muy en nombre de Alberto Suárez, y en el de los técnicos colombianos, ya después la institución tomará alguna carta y una medida reclamando a Dimayor. Ellos harán la investigación suficiente para saber la posición del delegado y del cuarto árbitro”.

*Sobre las versiones que dicen que él fue el que comenzó la discusión

“No, eso es falso, si yo soy el que arma el problema, ¿usted cree que voy a salir del campo directamente a hacer una denuncia? me quedo callado y ya está, es totalmente falso, y el señor no estuvo ahí, el delegado fue quien estuvo, que le pregunte a él, pero no me voy a poner a desmentir un tema que me parece nefasto”.