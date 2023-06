Alejandro Orozco, el abogado que jugará la final de la Primera B con Patriotas

El próximo domingo se jugará la final de ida de la Primera B del fútbol colombiano entre Patriotas y Llaneros; el primer 'round' será en La Independencia, de Tunja. Uno de los protagonistas de esta serie será el payanés Alejandro Orozco, quien actúa en los 'lanceros' como extremo izquierdo. A sus 27 años, este jugador se enfrenta a una situación que ni en sus mejores sueños imaginaba.

Orozco inició su carrera profesional en Universitario y pasó por Bogotá F.C.; una vez que se le acabó su contrato con los capitalinos, en 2018, quedó sin equipo y las ofertas no aparecieron. Ante esta situación, decidió devolverse a Popayán y comenzar su carrera como abogado. La pandemia catapultó sus deseos de continuar en el fútbol profesional.

Sin embargo, a finales de 2022, Patriotas lanzó una convocatoria. Con cierto temor e incertidumbre, cogió sus maletas y arrancó para Tunja, aunque no tenía tanta confianza, mostró su mejor versión y fue elegido para hacer parte del plantel boyacense para la temporada actual. Cuatro años de inactividad no fueron impedimento para volver a estar en el fútbol profesional. Alejandro Orozco es el protagonista de la semana en 'Historias de la B' y nos contó su testimonio.

¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol?

"Desde muy pequeño, en Popayán, mis abuelos me inculcaron el deporte, eran los que me llevaban a entrenar a un club que se llamaba 'El Diamante', y era el que nos quedaba cerca a la casa. Yo fui pasando por las categorías y a los 20 años tuve la oportunidad de debutar con Universitario de Popayán. Ahí empezó una carrera llena de altibajos".

Explíquenos cuáles fueron esos altibajos

"A mí se me acabó el contrato en 2018 en Bogotá Fútbol Club, porque no se nos dieron los resultados y no contaron conmigo. De ahí, salí y no encontré equipo, por la falta de contactos. Me devolví a Popayán, decidí dedicarme a estudiar mi carrera universitaria de derecho, con la llegada de la pandemia en 2020, ya las esperanzas de volver al fútbol profesional ya se habían ido, incluso estaba jugando el torneo aficionado de Primera C".

Alejandro Orozco (izq), en acción de juego con Patriotas. Cortería Patriotas.

¿En algún momento 'tiró la toalla'?

"Sí, yo pensé que ya no iba a volver al profesionalismo, por la edad. En 2021 ya tenía 26 años y no había jugado fútbol profesional los últimos tres años, ya la verdad lo veía lejos, pero me mantenía en la Primera C, pero se me dificultaba por los estudios, a veces era difícil ir a entrenar".

¿Cómo fue la llegada a Patriotas?

"Yo tenía muchas dudas de venir porque fue una invitación a realizar unas pruebas, no a firmar un contrato como tal directamente. Desde Popayán, tenía que pegarme el viaje hasta acá y estar al margen de que en cualquier momento me pusieran problema por la inactividad o la edad, pero desde un principio me dieron la confianza, me dijeron que me iban a venir por mis capacidades. Me dejaron, pero con condiciones y las pude superar".

Y ahora lleva 31 partidos jugados en la temporada…

"Yo creo que ahí se refleja la confianza del 'profe', del cuerpo técnico y de mis compañeros. Después de tanto tiempo de inactividad y de tantas cosas que surgieron en su momento para que yo no pueda jugar; que este año pueda jugar, que pueda estar la totalidad de los partidos en el semestre, que esté a vísperas de disputar una final de fútbol profesional, para mí eso es un sueño; es más, ni en mis mejores sueños yo hubiera podido imaginar que algo así iba a pasar".

¿En qué quedaron sus estudios?

"Afortunadamente, el tiempo me dio para acabar mi carrera. Ya tengo todas la materias aprovabas y ahora solo tengo que pasar los papeles para poder graduarme, pero ya lo conseguí".

El tema de la preparación física, ¿cómo lo llevaba?

"Yo estaba en la Primera C, lógicamente la preparación no es la misma que en un equipo profesional, prácticamente con las uñas nos tocaba hacer los entrenos. No fue fácil; se notó la diferencia, también teniendo el tema de la altura me costaron bastante las primeras semanas, pero pude llegar a tener buen estado físico".

¿Qué le diría al Alejandro Orozco de hace dos años?

"Que no baje los brazos, que por situaciones ajenas a uno puede llegar a sentir que no está para jugar fútbol profesional o que no es apto, pero siempre va a llegar la oportunidad cuando uno menos lo espera".

¿Cómo preparar esa final contra Llaneros?

"Tenemos que entender que son dos partidos, pueden ser dos partidos totalmente distintos los que vaya a plantear Llaneros; es un equipo fuerte de local, que la hinchada apoya mucho allá, nosotros también esperamos lo mismo de la gente acá de Tunja. Sabemos que nuestra cancha puede ser una de las más complicadas del país en cuanto a altura y en cuanto a terreno. Sabemos que la ventaja que saquemos acá en Tunja, tiene que ser grande para afrontar el partido del viernes en Villavicencio".